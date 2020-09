Guľa: Sönderjyske? Soupeř Slavie je dál. Ondráškův přestup má přesah

V roce 2020, tedy s příchodem Adriana Guľy, vyhrála Plzeň v domácím prostředí všech deset soutěžních utkání. S touto dokonalou bilancí v zádech ve čtvrtek vstoupí do války třetího předkola Evropské ligy proti dánskému Sönderjyske. „Vůbec jsem to nevěděl. Určitě tuhle úžasnou statistiku použiji v kabině. Věřím, že ukážeme sílu na domácím stadionu i v pohárovém zápase,“ usmál se na předzápasové tiskové konferenci slovenský trenér Viktorie. Řeč se hodně točila okolo čerstvé posily Zdeňka Ondráška. Nastoupí v základní sestavě jako o víkendu proti Bohemians? Nebo dostane roli žolíka? „Bude to o rozhodnutí v den utkání,“ pronesl Guľa.

Plzeň se v Ondráškovi trefila, říká redaktor Sportu. Sedne i do kabiny VŠECHNA VIDEA ZDE

„V tak velkém klubu cítíte zodpovědnost v každém utkání. Jde o evropský zápas, jsme dvě utkání od splnění cíle, tlak samozřejmě existuje. Mužstvo je ale perfektně nastavené, je pozorné ve vnímání detailů. Nejen na hřišti, ale i při videosekvencích. Opíráme se o to, co jsme zažili na Bohemians, kdy jsme byli soudržní a pracovití. Máme dostatek zkušeností, abychom tlak zvládli a podali maximální výkon. Ten by nám měl zabezpečit postup do play off.“

Je Sönderjyske herně hodně podobné Midtjyllandu, s kterým se včera tolik natrápila Slavia?

„Nedíval jsem se na zápas takovou optikou. Spíš naopak. Díval jsem se jen chvíli, moje pozornost se koncentruje na naše utkání. Sönderjyske jsme viděli naživo před několika dny právě s Midtjyllandem. Je fakt, že soupeř Slavie je dál, ale to vůbec neznamená, že Sönderjyske je slabý protivník. Je spíše defenzivněji laděný, vzadu hraje v pěti hráčích, je důraznější. Z druhé strany se více spoléhá na kontrové věci a standardní situace. Midtjylland mi přijde více technicky na výši. Víme, co nás čeká z pohledu agresivity, rozestavení a způsobu hry.“

Ve vámi zmiňovaném utkání Sönderjyske porazilo Midtjylland, nicméně o víkendu prohrálo 1:4 s Vejle. Jde o nevyzpytatelného soupeře?

„V tom je fotbal krásný, že někdy favorit nevyhraje. Každopádně Sönderjyske je vítěz domácího poháru, byť to není mužstvo, které patří do úplné špice dánské soutěže. Je to však jeden zápas, musíme být dobře nastavení, připravení, aby naše věci dobře fungovaly, stejně jako proti Bohemians a Mladé Boleslavi. Máme kvalitu, máme silnou motivaci dostat se do dalšího kola. Věřím, že utkání zvládneme.“

Proti Bohemians se výborně uvedl Zdeněk Ondrášek, ovšem přiznal kondiční limity. Je pro vás obsazení pozice středního útočníka největší rébusem při skládání základní sestavy?

„Ani ne. Jsem šťastný, že jak Kobra, tak Bogy (Beauguel) byli v Ďolíčku góloví. Tomáš Chorý jim po zranění též sekunduje, všichni jsou fit, což je pro mě nejdůležitější. Vím, jak jsou kluci schopni hrát proti soupeři praktikující styl s pěti obránci. Navíc to nezávisí jen na nich, ale hráčích okolo a způsobu naší ofenzivy.“

V národním dresu Ondrášek rozhodl zápas s Anglií po příchodu z lavičky. Zítřejší utkání může být dlouhé. Zvažujete udělit mu roli žolíka?

„Pro nás nejsou klíčoví hráči jen ti, kteří startují zápas, ale i ti, co ho dohrávají. Máme Kobru, Bogyho, Chorase, stejně tak Pištu Mihálika. Jak říkám, všichni jsou fit, nyní to bude už jen o rozhodnutí v den utkání. Bez ohledu na to, kdo bude zápas začínat, musí být i ti další maximálně připravení. Ano, utkání může mít různý vývoj, i s tím musíme pracovat. Jsem rád, že Kobra zvládá tréninkovou intenzitu. Je připravený na sto procent.“

Nakolik Ondrášek svým naturelem změnil život mužstva? A může být právě on tím detailem, který pomůže týmu k postupu?

„Proto jsme Kobru získali, aby nám pomohl. Nicméně jeho přestup má dlouhodobější přesah, není to jen o Sönderjyske. A navíc nechceme individuality upřednostňovat na úkor týmu. Individualita musí být vložená do mužstva, jinak to nefunguje. Entuziasmus je Kobrovou silnou stránkou. Věřím, že bude důležitým hráčem, ale klíčový je tým. Jde o spojené nádoby.“

Pod vaším vedením vyhrála Plzeň všech deset soutěžních domácích zápasů. Nakolik je tohle vědomí důležité před čtvrtečním duelem?

„To jste mě potěšil, vůbec jsem to nevěděl. Děkuji. Určitě tuhle úžasnou statistiku použiji v kabině. Věřím, že ukážeme sílu na domácím stadionu i v pohárovém zápase.“