Cesta do Evropské ligy: Plzeň jede do Izraele, Liberec přivítá APOEL

Fotbalisté Plzně i Liberce zvládli souboje 3. předkola Evropské ligy a ve čtvrtek 1. října je čeká poslední překážka v cestě do základní skupiny. Viktoria po výhře nad dánským Sönderjyske (3:0) zamíří do Izraele, kde narazí na tamní Beer Ševu. Slovan si poradil s rumunským FCSB (2:0) a nyní v domácím prostředí vyzve kyperský APOEL.

Pro Plzeň půjde o souboj se starým známým. Při své poslední účasti v základní skupině Evropské ligy v sezoně 2017/18 totiž na Beer Ševu narazila. Viktoriáni byli tehdy úspěšní v obou duelech, když na svém stadionu zvítězili 3:1 a v Izraeli 2:0.

Pro celek z Izraele, jehož dres oblékali v minulosti Pavel Pergl a Tomáš Pekhart, půjde o v pořadí třetí souboj s českým mužstvem. Před zmiňovanými duely s Plzní se o rok dříve utkala v základní skupině Evropské ligy se Spartou. I tehdy byl po obou duelech spokojenější tuzemský zástupce. Letenští zvítězili venku 1:0 a doma 2:0.

Pětinásobný mistr Izraele si cestu do play off Evropské ligy proklestil z 1. předkola. V něm Beer Ševa vyřadila gruzínské Batumi (3:0). V další fázi doslova udolala albánský celek Laci, když ještě v 90. minutě prohrávala 0:1, ale dvěma góly v nastavení otočila na 2:1. V 3. předkole pak uspěla v souboji se skotským Motherwellem (3:0).

Liberec si musel na svého soupeře počkat do nejzazší chvíle. APOEL hrál v 3. předkole s bosenským Zrinjski 2:2, načež o vítězi nerozhodlo ani prodloužení, určil ho až penaltový rozstřel. V něm byli úspěšnější Kypřané (4:2).

Také celek z Nikósie, v němž českou stopu zanechali v minulosti obránce Tomáš Votava a trenér Dušan Uhrin starší, má za sebou pouť od prvního předkola. V něm zdolal kosovské Gjilani 2:0 a následně porazil kazašský FC Kaisar (4:1).

Stejně jako Beer Ševa, tak ani APOEL, 28násobného mistra Kypru, nečeká český soupeř poprvé. V sezoně 2004/2005 vypadl ve 2. předkole Ligy mistrů se Spartou (2:2 a 1:2). V roce 2010 si poradil v 3. předkole Evropské ligy s Jabloncem (1:0 a 3:1). O pět let později narazil opět na Spartu. V základní skupině Evropské ligy Letenští vyhráli 2:0 a 3:1. Naposledy se utkal před třemi lety se Slavií. „Sešívaní“ s kyperským týmem vypadli v play off o postup do Ligy mistrů, venku prohráli 0:2, pražský duel skončil bez branek.