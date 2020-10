Poborský chválí Spartu: Hložek v EL obstojí, i když má ještě hluchá místa

Byla zima. V Itálii tehdy dokonce před výkopem sněžilo. Na měkkém trávníku milánského San Sira se čekala exhibice supermužstva Carla Ancelottiho. Leč outsider z pražské Letné se prognózám statečně postavil. „Tomáš Jun vyrovnal na 1:1 a do 66. minuty jsme drželi postupový výsledek. Pak se trefil Andrej Ševčenko a všechno se změnilo,“ vybavuje si Karel Poborský.

Obdrželi jste další tři góly.

„Domácí hráči nás v závěru sfoukli. Jenže do té doby jsme s nimi hráli docela vyrovnanou partii, výsledkově určitě. Ale nakonec se ukázala síla a dominance tehdejšího AC Milán. A skončilo to tak, jak to asi papírově mělo skončit.“

Domácí plichta 0:0 však rozhodně nebyla k zahození.

„To jo. Stoprocentně jsme v tom dvojzápase nepropadli. Až na tu poslední dvacetiminutovku v Miláně. V součtu rozhodla větší individuální kvalita na italské straně. Ale my, tedy celá Sparta, jsme se neměli za co stydět. Tenkrát jsme uhráli v Lize mistrů pěkné výsledky.“

Došli jste až do osmifinále, což byl a je náramný úspěch. Co se vám z té jízdy vybaví nejvíc?

„Mám-li říct jeden moment, je to postupový gól Máry Kincla v závěrečném utkání základní skupiny na Letné s Laziem Řím. Mára šel po standardce s Peruzzim do souboje. Vyhrál ho a my jsme poskočili dál. To byla obrovská euforie, na kterou nejde zapomenout.“

Nyní vás můžou v zápasech s AC Milán pomstít vaši nástupci. Nebudou to mít jednodušší? Zatímco tehdy byli v sestavě Kaká, Pirlo, Gattuso, Maldini a další superhvězdy, dnes na soupisce světově známá jména, až na Zlatana Ibrahimovice, nenajdeme.

„AC Milán je legenda mezi evropskými kluby a má stále obrovskou kvalitu. I když je pravda, že tenkrát byl AC nabitý, v sestavě se to hemžilo hráči patřící k celosvětové špičce.“

Kdežto aktuální kádr se tak neleskne.

„Zdání klame. Kvalita je tam stále vysoká. Hlavně si musíme uvědomit rozdílné kvality italské a české nejvyšší soutěže, které jsou markantní. Oni hrají náročné zápasy každý víkend a denně se setkávají s vyšší kvalitou na tréninku. Tohle se strašně těžko smazává a trvá dlouho, než se tomu přizpůsobíte. Samozřejmě v jednom zápase můžete tenhle handicap smazat třeba taktikou a fotbalem na stoprocentní hraně všech hráčů. Ale z dlouhodobého hlediska je AC Milán obrovským favoritem.“

V čem jsou nejvíc rozevřené nůžky mezi českou a italskou ligou?

„Nechci nikoho degradovat, ale Serie A pořád