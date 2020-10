Liberci sedí role outsidera. Ngadeu byl silnější ve Slavii, říká Hoftych

Velký večer se blíží. Liberec ve čtvrtek vstoupí do Evropské ligy, k základní skupině se přitom musel prosekat přes tři nevyzpytatelná předkola. Skolil počasí v Litvě, nákazu v Rumunsku i stres na severu Čech proti APOELu, všechno navíc už je nad plán. Slovan se do role outsidera pasuje automaticky i proti Gentu. Moc dobře ví, že mu taková pozice sedí líp. „Vyhovuje nám to, máme s ní dost zkušeností. Jsme rádi, že jsme tam, kde jsme a porveme se," věří Pavel Hoftych.

V čem vidíte největší přednosti Gentu?

„Nikdo neví, v jakém rozpoložení jsou. Poslední zápas prohráli 2:5, my naopak prakticky tři týdny nehráli, navíc hodně kluků odjelo. Ale kvalitně jsme potrénovali, uvidíme až v zápase. Během začátku zápasu můžeme být určitě nervóznější, spousta hráčů bude hrát první zápas v základní skupině Evropské ligy... Nejspíš jediný Rambo (Michael Rabušic) má něco odehráno. Nemyslím každopádně, že by se to nějak výrazně projevilo na kvalitě zápasu."

A co přímo z herního hlediska?

„V útočnících. Jsou šikovní směrem nahoru, mají řadu kvalitních hráčů včetně silných soubojích jeden na jednoho směrem do kombinace a zakončení. Víme, že naopak mají trochu problémy v defenzivní činnosti. Uvidíme, jak konfrontace dopadne. Chtěli bychom využít, že nejsou v takové pohodě jako minulou sezonu, začátek nové jim úplně nevyšel..."

Pořád je kvalita soupeře každopádně výrazná, do skupiny vstoupíte jako outsideři. Právě tahle role vám ale vyhovuje, že?

„Jsme rádi outsideři. Když vezmu rozpočty našich tří soupeřů ve skupině i hráčské možnosti a hodnoty... Outsideři jsme, vyhovuje nám to. Jsme strašně rádi, že jsme se do skupiny přes tři předkola dostali, málokterému českému klubu se to povede. Naopak nám, Liberci, už opětovně. Vážíme si úspěchu a porveme se také se zmiňovanou rolí, s níž máme dost zkušeností."



Navíc budete sázet na výbornou týmovou chemii.

„U nás je to vždy o celku, o ochotě jít jeden za druhého. Hráči nepředvádí sami sebe, předvádí tým. Slovan Liberec. U toho jdou nahoru i jejich individuální výkony, chceme vsázet na dobrou defenzivu s rychlým přechodem nahoru. A důležitá bude mentalita v domácím prostředí.“

Zdravotně je tým v pořádku?

„Většina týmu je komplet. Máme určité zdravotní problémy u jednoho až dvou hráčů bližšího kádru, jde o svalové problémy, ale nebudu specifikovat. Uvidíme do zápasu, co se týče testů, dopadly negativně, takže jsme připraveni hrát."

Jak se jeví Michal Sadílek? Měl by nastoupit?

„Jsme rádi, že tu Michal je. Absolvoval s námi tréninky, ale byl s národním týmem a jelikož vládní opatření zrušila ligu, neměli jsme úplně možnost ho vidět v zápase společně s ostatními. Budeme jeho nasazení zvažovat, čeká nás řada utkání a ve středu zase tolik alternativ nemáme."

Gentu bude chybět gólman Sinan Bolat kvůli administrativní chybě. Může i tohle hrát roli?

„Víme o tom, přece jen jde o několikanásobného reprezentanta Turecka. Je to zásah do mužstva, záležet bude na hierarchii a kvalitě mužstva, jak si s ním poradí. Ale na gólmana soupeře se nechystáme, jde spíš o problém Gentu."



Naopak nastoupit by mohl bývalý stoper Slavie Michael Ngadeu.

„Naposledy nehrál, v několika utkáních jsme ho viděli. Ve Slavii na mě upřímně působil líp než v Gentu: dynamičtěji, silněji. Třeba není v až takové formě, ale uvidíme. Neřešíme jednotlivce soupeře, hledáme spíš silné a slabé stránky týmu. Jestli bude hrát, nevíme. Když působil bok po boku Deliho, působil na mě líp než v Gentu."

Výhoda domácího prostředí vám pomohla proti APOELu, co teď?

„Kdyby za optimálních podmínek přišlo devět tisíc diváků, těšili bychom se mnohonásobně víc. Takhle před prázdnými tribunami to vypadá, jako když hrajeme sami pro sebe. Víme, že nám lidi drží palce u obrazovek a budeme se soustředit na to, abychom eliminovali soupeřovi zbraně. Neočkávám taktickou bitvu zaměřenou na jediný gól, přece jen se bude hrát první zápas skupiny. Belgická hra je navíc většinou naladěná na ofenzivu. Rozdáme si to každý svými zbraněmi a počkáme, kdo bude úspěšný."

Zpestřili jste si nějak přípravu před zápasem? Proběhla jedna z tradičních akcí v Jizerských horách?

„Ano, byl jsem si zahrát fotbalgolf, užil jsem si odpoledne s míčem. Teď odjíždíme na Marušku k předzápasovému soustředění, stavíme se i v Premiérovi. Jeli jsme stejnou trasu před APOELem a přinesla nám štěstí. Do Bedřichova jezdíme rádi, budeme vyhlížet, jestli uvidíme po cestě tamního velblouda. Snad jo, protože za zubry u řeky Nisy tentokrát pokecat skočit nestihneme. Měníme je za velblouda, věříme, že ho potkáme. Každopádně den bude nutné dobře naplánovat, čekat musíme až do devíti večer."