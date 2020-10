Pešek o Liberci i EL: Kanga se dá vykolejit. Řekl, jak makají na fyzičce

Liberec - Mladá Boleslav: Krásná akce! Pešek nabral rychlost, vyhnul se Šedovi a domácí vedli 1:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Hoffenheim, Gent, CZ Bělehrad. Jak vám to zní?

„Los jsem společně s týmem a trenéry sledoval na obědě na Labském zámku, kam jsme byli pozvaní. Když nás vylosovali, slavili jsme, protože jsme si mysleli, že nás hodí k Tottenhamu, ale pak tam naskočila skupina L. Ale i za ni jsme šťastní. Jsme rádi, že můžeme hrát s kýmkoli!“

Vytouženým přáním však byla Anglie.

„Snem každého fotbalisty je zahrát si na Ostrovech. Ale nic se neděje. Týmy, které jsme dostali, jsou taky skvělé.“

Nejtěžším soupeřem asi bude Hoffenheim.

„Tak nedávno porazili Bayern... Jsou také dobře kondičně připravení a hlavně - bundesliga je sama o sobě strašně náročná a kvalitní soutěž. Těším se na Pavla Kadeřábka, ale doufám, že se s tím popereme dobře.“

S Bělehradem dorazí na český sever Guélor Kanga. Vítáte to?

„Já vítám, že si zahraju proti Crvene Zvezdě. A ještě víc bych vítal, kdyby covidová opatření byla pryč a my mohli vyběhnout na slavné bělehradské Maracaně před šedesáti tisíci lidmi. To by mě lákalo, protože fanoušci tam jsou temperamentní a byl by to kotel.“

A co Kanga?

„Kangu a jeho spoluhráče můžeme překvapit