Sivok radí Spartě, jak na Zlatana: Bez respektu! Vzpomněl na hádku

Pět centimetrů mu schází do dvou metrů. Pět kilo a vážil by metrák. Tělo poseté kerkámi, samý sval. Horkokrevné bosenskochorvatské kořeny. A k tomu černý pásek v taekwondu. Ne, to není balkánský nájemný zabiják. Nýbrž profil Zlatana Ibrahimovice. Švédské ikony, kterou dnes v Miláně zkusí zkrotit Sparta. „Má velmi dobré krytí míče, koncovku, zapojuje se do konstrukce hry. Čeká nás nejlepší útočník AC,“ povzdychl si kouč Pražanů Václav Kotal.

Tábor Letenských je z největší hvězdy Rossoneri paf už od samotného losu Evropské ligy. A hrůzu nahání i jeho dosavadní bilance. Vždyť v posledních pěti soutěžních duelech Ibrahimovic vstřelil už sedm branek. Nezastavil jej zákeřný COVID-19 ani obránci Interu či AS Řím. Sparťané by snad byli radši, kdyby se dnes San Siru obloukem vyhnul.

„Zda bude hrát? Uvidíme. Máme náročný program a potřebujeme hráče pošetřit na neděli. Zlatan by chtěl odehrát všechny duely,“ mlžil před zápasem trenér domácích Stefano Pioli.

ZLATAN IBRAHIMOVIC v sezoně 2020/21 zápasy: 5 minuty: 426 góly: 7 asistence: 0

Podle zdrojů z Apeninského poloostrova by však nejlepší střelec Serie A měl být v základní sestavě. A tak se stoperské duo Ondřej Čelůstka, David Lischka má na co těšit. Kdo Zlatana umravnit zkusil, se zlou se potázal. „Jít s ním do souboje, bylo jako rozeběhnout se proti zdi. Do toho furt mluví a zní jako Terminátor,“ postěžoval si jeden z obránců anglického Northamptonu, když jej potkal v pohárovém utkání ještě v dresu Manchesteru United.

Své o něm ví i Tomáš Sivok. Na horkou hlavu z Malmö narazil s reprezentací v přátelském utkání. I když přátelském… „Začal na mě sprostě křičet, ať jsem zticha,“ vypráví Sivok historku, jak se zastal Vladimíra Daridy, kterému Ibrahimovic naložil loktem a sudí to přehlédl. „Omylem jsem na něho poté šlápl a bylo zle - chytil mě za krk, odhodil mě a vyhrožoval, že mi udělá tohle a tohle,“ vzpomíná na čtyři roky starý incident.

O pár minut později mohl český obránce u lajny odehrát snadný balon na dva doteky. Jenže Ibra byl v závěsu. „Radši jsem to vzal z první. Hned se mi smál, že jsem se z něj podělal. Samozřejmě jsem moc dobře věděl, že by mě dohrál a dostal bych nařezáno,“ usmívá se Sivok.

Sparťanský trenér Kotal je klidný. „Myslíte, že se naučil nějaká naše slova, aby provokoval v češtině? To jsem zvědavý. Určitě se kluků zeptám,“ rozesmál se na tiskové konferenci. Pak zvážněl. „Zvládli jsme se udržet s Lille, kdy nám sudí jednoho hráče vyloučil. Kluci věděli, jak se mají chovat. A věřím, že se nenechají vyprovokovat k nějakým faulům a budou se koncentrovat na svůj výkon.“

Podobný recept doporučuje i Sivok. Na strach ať sparťané zapomenou. „Je to obrovsky náladový hráč. Takové musíte bránit spíš týmově, než na něj mít osobku. Obránci musí být u sebe a záložníci odvést černou práci. Lítat kolem něj jako včely. Bez respektu. Jakmile bude šance ho dohrát, musí to udělat. Ale musí počítat s tím, že jim to bude chtít nějak vrátit. Je mu 39 let, má dostatek zkušeností na to, aby vám v souboji naložil tak, aby to nebylo tolik vidět, ale tak už to s ním prostě chodí,“ krčí rameny bývalý zadák Letenských.