Tajný trumf? Rosický se Spartou na hřišti, bavil hráče na San Siru

Sportovní ředitel Sparty si na tréninku před zápasem Evropské ligy na hřišti AC Milán s chutí zakopal do míče • Koláž iSport.cz, Pavel Mazáč

PŘÍMO Z MILÁNA | Už je to nějaký pátek, co známá značka TR10 pověsila kopačky na hřebík. Jenže nikdy neříkej nikdy. I Petr Čech se nechal v Chelsea přemluvit a objevil se na její soupisce. Co jeho někdejší parťák z Arsenalu a reprezentace Tomáš Rosický? Zatím došlo jen na mírné "oťukávání" před šlágrem s AC Milán, kde ho zvěčnil fotograf Sportu.