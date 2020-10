Trpišovský po výhře: Olayinka a West Ham? Šest milionů eur je málo

Jak hodnotíte vydřené vítězství?

„Do vyloučení zápas probíhal podle předpokladů, pak se ale role otočily, potřebovali jsme útočit a dát branku, ale zároveň jsme si museli dát pozor na rychlý přechod soupeře. A to hlavně přes rychlá křídla, s čímž mají problémy i celky v bundeslize. Těžce jsme se prokousávali do možností a palebných pozic. Pořád jsme si museli dávat pozor na sílu soupeře a postavení po ztrátě míče. Bohužel jsme si zápas zkomplikovali neproměněním pokutového kopu, naštěstí díky Peterovi Olayinkovi jsme strhli utkání do vítězství. Byl to hrozně náročný zápas po všech stránkách a my ho se štěstím zvládli.“

Olayinku jste nasadil až po hodině hry. Na větší porci nebyl po nemoci připravený?

„Musím mu hrozně moc poděkovat. Počítali jsme s ním do základní sestavy, ale on se necítil. Po nemoci nebyl ve stavu, že by mohl nastoupit od začátku. U gólu přesně ukázal mentalitu, která nám moc chybí po odchodu některých hráčů. Měli ji v sobě Cuf (Vladimír Coufal), Škoďák (Milan Škoda), Tomáš Souček, Simon Deli. Tedy mentalitu obětovat se pro tým a chtít uspět za každou cenu. Peter přesně ukázal, co nás dříve zdobilo. Při gólové hlavičce si nejen zlomil nos, ale na konci zaskočil na pravém beku za Lukáše Masopusta, který nebyl kvůli křečím schopný hrát. Olayinka je jednoduše typ hráče, na něhož se můžete vždy spolehnout. My potřebujeme, aby se k němu přidávalo víc a víc kluků. Pro mě je hrdinou zápasu. Byl po covidu, po nemoci, nebyl stoprocentně připravený, ale šel nám pomoct.“

Fanoušci West Hamu se na Twitteru smáli, že už klub ví, na koho má zacílit. Nebojíte se, že Olayinka zmizí v Premier League?

„Bylo by hezké, kdyby další hráč ze Slavie byl v Premier League, Peter by si to moc zasloužil. Nicméně doufám, že náš export do West Hamu na nějakou dobu skončil. Navíc by za něj museli hodně zaplatit, protože naši hráči podávají v Anglii špičkové výkony a nemohou tak odcházet jen za šest milionů eur.“

Nakolik jste musel po vyloučení Bellarabiho ve dvaadvacáté minutě upravit zápasovou strategii?

„Utkání se otočilo úplně jinam, než jsme si připravovali. Šli jsme na hřiště s určitým záměrem, který kluci skvěle plnili. Byli jsme hodně zodpovědní v defenzivě, hodně nám pomohl Ondra Lingr v pozici stažené devítky, zavíral rozehrávku. Po vyloučení byl zápas najednou úplně jiný. Leverkusen je za normálních okolností dominantní na míči, teď se musel trochu zatáhnout. Nám se změnilo napadání, zakládání akcí. Postupem času bylo vidět, že jsme netrpěliví.“

V uplynulých týdnech jste schytali několik těžkých ran. Znamená vydřené vítězství nad Leverkusenem návrat válečnické mentality?

„Přesně tak. Byť fotbalová kvalita nebyla bůhvíjaká, tak takové zápasy a vítězství potřebujeme. V základu v Evropě debutoval David Zima i Ondra Lingr, Petar Musa začíná v pohárech, zrovna tak Oscar. Další kluci musí hrát na jiných postech, než bývali zvyklí. Sbíráme zkušenosti v těžkých zápasech. Potřebujeme, abychom se naučili převzít role po hráčích, kteří odešli. Oni to také museli po někom převzít. A také potřebujeme mentalitu Petera Olayinky, ale i odvahu Tomáše Malínského. Skvěle to zvládl Zimič. Ale i Lingr, byť šel o poločase dolů. Podržel míče. Kdyby se hrálo ve vyrovnaném počtu, tak brzy by nestřídal. Za tři měsíce udělal obrovský skok, obstál se ctí. To je pro nás velký bonus, jelikož za pochodu stavíme nový tým. Doufám, že někteří kluci si dokázali, že mohou hrát na takové úrovni, ale jen za předpokladu, že celé mužstvo bude hrát týmově a odvážně.“

Nicolae Stanciu neproměnil pokutový kop krátce poté, co se zapojil do zápasu. Neměl být exekutorem za těchto okolností někdo jiný?

„Pořadí bylo samozřejmě jiné, dané Nikovou neúčastí v základní sestavě. Ale jelikož v té chvíli už byl na hřišti a naposledy v Ostravě penaltu proměnil, tak nebyl důvod to měnit. Nakonec jsem rád, že jsme si takovým momentem prošli. Dokázali jsme reagovat, naše mentalita byla správná, bojovná.“