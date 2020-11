Čelůstka: Od Sparty je to zatím málo. Na Celtiku musíme mít kuráž

Za nic se neschovával. Když měl jeden z nejzkušenějších hráčů Sparty před zápasem na Celtiku říct, co musí Pražané proti třetímu soupeři ve skupině Evropské ligy zlepšit, bez vytáček obránce Ondřej Čelůstka spustil. „Z naší strany to rozhodně nebylo ideální. Je to zatím málo. Musíme přidat kuráž, sebevědomí, důraz a jít jasně za lepším výsledkem.“

Je tento zápas proti Celtiku poslední šancí, abyste udrželi postupové naděje?

„Víme, že jsme nezačali skupinu ideálně. Hlavně co se týká výsledků. Rozhodně máme co napravovat, protože chceme být úspěšní. Pokud chceme pomýšlet na postup, musíme proti Celtiku zabrat a bodovat.“

Jak vidíte Celtic jako soupeře, je to z těch tří nejhratelnější tým?

„Vnímáme jeho sílu. Čeká nás dobrý a houževnatý soupeř. Podle toho jsme se na ně i chystali. Sice se týden co týden potýkáme s nějakými absencemi, ale dnes už to tak prostě je. Řeší to i jiné kluby. Myslím si, že jsme dobře připraveni a odvezeme si do Prahy pro nás pozitivní výsledek.“

Dva zápasy, nula bodů a skóre 1:7. Co se musí ve čtvrtek změnit, abyste uspěli? „Zápas v Miláně ukázal, že máme na čem pracovat. Určitě chceme být odvážnější. Pouštět s větší kuráží do soupeře. Musíme se snažit víc ohrozit jeho branku a chtít vstřelit gól. Na jednu stranu vnímáme sílu soupeřů ve skupině, ale z naší strany to rozhodně nebylo ideální. Je to zatím málo. Musíme přidat kuráž, sebevědomí, důraz a jít jasně za lepším výsledkem.“

Za normálních okolností by na Celtic Parku byla během zápasu bouřlivá atmosféra. Jak moc vás mrzí, že o ni přijdete?

„Jednoznačně je to věc, která nás mrzí nejvíc. Dostali jsme do skupiny velké týmy, které mají obrovské krásné stadiony a nyní musí být prázdné. Zrovna na Celtiku by byla atmosféra opravdu krásná.“

Očima trenéra, Václav Kotal „Atmosféra v týmu je atypická. Máme mimo osm hráčů. Nebudu specifikovat, kolik z nich zasáhl COVID-19, vesměs jsou mimo kvůli jiným zraněním. Pokud jde o Hancka, jsme domluvení, že se vyjádří po tréninku, jak na tom bude. Podle toho uvidíme. Musíme se s touhle situací vyrovnat, jiná možnost ani není. Samozřejmě víme, že si potřebujeme spravit reputaci. Věřím, že si to uvědomují i hráči a podáme lepší výkon než na AC Milán. Kvality Celtiku známe, ale určitě je to hratelnější soupeř, než další dva týmy ve skupině. Nečeká nás nic jednoduchého, Celtic zatím hraje v Evropě velice dobře.“

Jarošík vzpomíná na Celtic: To nebyl fotbal pro mě. Má Sparta šanci?

iSport podcast: Poučí se Sparta v Evropě? Opadlo nadšení ze začátku sezony?