Rozbitá Sparta letí do Skotska s torzem. Může ale vytáhnout trumf

Brahim Díaz oslavuje svůj gól do sítě pražské Sparty v utkání Evropské ligy • Reuters

Dávid Hancko odletěl se Spartou do Skotska • Michal Beránek (Sport)

Čeká jí třetí duel v základní skupině Evropské ligy. Mač na hřišti slavného Celtiku by měl být pro Spartu zrcadlem, zda se skutečně může měřit s vyspělou mezinárodní úrovní. Letenská výprava ovšem před středečním odletem do Glasgow počítá citelné ztráty. Do zápasu z různých důvodů nenastoupí Adam Hložek, Libor Kozák, Filip Souček, Martin Minčev, Matěj Hanousek, Milan Heča či Dominik Holec. Trenér Václav Kotal ovšem bude moci vytáhnout nečekaný trumf. Na palubě letadla totiž nechybí elitní stoper Dávid Hancko.

Ve sprše děsivých zpráv alespoň jedna pozitivní. A to velmi. V kádru Sparty pro čtvrteční duel Evropské ligy na hřišti Celtiku totiž nechybí slovenský reprezentant Dávid Hancko. Elitní stoper od začátku sezony laboroval se zraněným kolenem. Když ho po dlouhých týdnech vyléčil, sklátila ho pro změnu nemoc.

I tu už má ale mladý zadák za sebou a neměl by chybět v nominaci na samotný duel. Naskočí ovšem od první minuty? To je velký rébus, který bude muset kouč Václav Kotal rozseknout. Hancka by samozřejmě chtěl mít na place, i s ohledem na očekávaný nedělní šlágr 7. kola FORTUNA:LIGY na hřišti Viktorie.

Zároveň je třeba brát v úvahu, že Hancko naposledy naskočil do soutěžního utkání 8. července. Od té doby byl mimo hru, v létě musel vynechat velkou část přípravy. Nyní je konečně fit, Sparta ale určitě nebude chtít jeho návrat uspěchat. Tím spíš, když po zmíněných duelech s Celtikem a Plzní nastává reprezentační přestávka.

Pokud by naskočil už v Celtic Parku, byl by to pořádně ostrý start. S ohledem na další absence k němu ale klidně může dojít.

Pražanům totiž chybí celá řada dalších hráčů, ten výčet je až hrozivý. Do Skotska z různých zdravotních důvodů neodcestovali Adam Hložek, Lukáš Štetina, Libor Kozák, Filip Souček, Martin Minčev, Matěj Hanousek, Milan Heča či Dominik Holec.

Kotal tak bude mít stejně jako v předchozích evropských zápasech velké starosti se složením optimální jedenáctky. Navzdory absencím však má kam sáhnout. Fit je po svalových problémech i další stoper Dominik Plechatý, k dispozici zůstávají i opory Bořek Dočkal, David Pavelka či Lukáš Juliš. Po stopce za červenou kartu se vrací i Ladislav Krejčí I, do branky se velmi pravděpodobně postaví Florin Nita, krýt záda mu bude mladík František Kotek.

V základní skupině Evropské ligy je Sparta zatím bez bodu, nejprve doma podlehla Lille 1:4, o týden později padla v Miláně s AC 0:3.