Kolářův návrat na místo z dětství: Nice? Klíčový zápas v boji o postup

„Samozřejmě se na návrat do Nice těším. Dlouho jsem tam nebyl, jsem zvědavý, jak to tam vypadá. Hlavně se hrozně těším na ten zápas,“ uvedl Kolář před odletem do Nice v nahrávce pro média od klubu.

Jeho tým vede tabulku skupiny C společně s Leverkusenem a případné vítězství ve Francii ho může výrazně přiblížit k postupu. „Máme ještě tři zápasy ve skupině, ale tenhle bude klíčový, protože si myslím, že o postup budeme hrát s Nice. Takže tenhle zápas o mnohém rozhodne. Věřím, že tam urveme nějaký bod a uděláme si dobrou výchozí pozici,“ řekl Kolář, jehož tým v sobotu v domácí lize vyhrál v Opavě drtivě 6:0.

„Věřím, že jsme v dobrém rozpoložení. Poslední zápasy se nám daří jak výsledkově, tak i herně. Věřím, že naši formu zužitkujeme a vyhrajeme, nebo přivezeme nějaký bod. Každý ví, že i bod je pro nás důležitý. Věřím, že v dobré náladě, v které tam jedeme, se i vrátíme,“ dodal šestadvacetiletý gólman.

Připustil, že nebude snadné se na odvetu s Nice připravit, protože soupeř byl až do začátku týdne kvůli koronaviru mimo hru. „Všichni víme, že klub byl v karanténě, nehráli ani ligové utkání. Může to být tak, že budou odpočatí a bude se jim dařit líp, nebo budou v horším rozpoložení. To nevíme, to ukáže až zápas. Samozřejmě je těžké se na to připravit, ale věříme, že jsme tak zkušené mužstvo, že to zvládneme. Připravujeme se jako na každý zápas,“ konstatoval Kolář.

Slávistům se naopak marodka vyprazdňuje a na rozdíl od úvodního vzájemného duelu před třemi týdny kvůli covidu-19 nikdo nechybí. „Nezávidím teď situaci trenérovi, protože těch hráčů je tu hodně. Těm, co nahradili zkušené hráče, se to podařilo. Kluci, kteří hráli, si o tu pozici řekli, aby pokračovali. Takže uvidíme, na koho trenér ukáže,“ dodala slávistická gólmanská jednička.