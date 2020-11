Protesty fandů Celtiku! Chtějí konec trenéra, ten baží po výhře ze Sparty

Lukáš Juliš (39) uprostřed oslavuje svůj gól do sítě Celtiku v Evropské lize • Reuters

Porážka se Spartou byla pro Celtic nejvyšší domácí prohrou v Evropské lize a jejím předchůdci Poháru UEFA. Lennonův tým ve skupině zatím získal jen bod a nedaří se mu ani ve skotské lize, ve které na druhém místě ztrácí na vedoucího rivala Rangers jedenáct bodů.

Některým fanouškům proto došla trpělivost a v obavách, že špatná forma by klub mohla připravit o šanci na zisk desátého titulu za sebou, ve středu protestovali před stadionem. „Mrzí mě to, ale fanoušci mají na názor právo. A je mi jasné, že ne u všech budu oblíbený,“ řekl Lennon při dnešní videokonferenci.

Green Brigade banner and statement pic.twitter.com/cj7UugHBuR — North Curve Celtic (@NCCeltic) November 25, 2020

„Nezačali jsme špatně, v lize jsme prohráli jen jeden zápas. Máme nějaké remízy, ale není to tak hrozné, jak někteří lidé tvrdí. Ano, můžeme hrát lépe. Ale panuje tady spíš hysterie a panika, na které se podepisuje i to, že fanoušci nesmí na zápasy,“ uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

Lennon získal s Celticem pět titulů jako hráč a další přidal jako trenér v letech 2012, 2013, po návratu k týmu s ním triumfoval i v posledních třech sezonách. Ted se však kvůli špatným výsledkům stal terčem kritiky, jež zesílila po nedělní remíze 2:2 s Hibernianem, kterou Celtic zachránil až v nastavení.

Napětí by mohla uvolnit výhra nad Spartou, nicméně Lennon chce především odčinit tři týdny starý debakl v Evropské lize. „Chápu, že fanoušci jsou nervózní. Je to pro ně nová situace, stejně jako pro některé hráče. Ale mně to nevadí, já jsem měl tenhle tlak vždycky rád,“ řekl Lennon.

„Mě zajímá pouze naše šance na postup, kterou udržíme, jen když v Praze vyhrajeme,“ uvedl. „Zápas doma pro mě byl největší zklamání za poslední dobu. To se nesmí opakovat. Musíme tu porážku odčinit. Naše výkony se od té doby zlepšily a věřím, že se to ukáže i ve čtvrtek v zápase,“ dodal.

