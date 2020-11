Sparta? Vidím vyhořelý kluky. Slavia nic nevypustí, to rivalové jsou laxní

Slavia vede ligu, je ve čtyřbodovém trháku. Mám strach, aby to na špici nebylo zase nudný. A pište si, že bude, pokud to takhle půjde dál. Co tím mám na mysli? Suverenitu „sešívaných“ a laxnost jejich pronásledovatelů. Slavia je koncentrovaná v každém utkání, v jakékoliv minutě. Nevím, jak to dělá, jak je to možné. Jestli má vedení klubu takovou autoritu… Možná. Nicméně platí, že nevypustí jedinej zápas, ani jednu herní situaci, což ostře kontrastuje se sparťanským i plzeňským vedením boje. Když čtu pohledy na věc jiných expertů, nejvíce se hovoří o laxnosti a nesoustředěnosti.