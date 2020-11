Smrtící ofenzivní letka, dvojí tvář Nity i vykoupení. Co ukázala Sparta?

Probuzený lídr

Schytával to. Ze všech stran. Za výkony ve Spartě i národním týmu. Bořek Dočkal za sebou nemá zrovna jednoduché týdny, ve čtvrtek večer ale všem pochybovačům poslal jasný vzkaz. S páskou na ruce byl tou vůdčí postavou, jak se od něj očekává. Part s Celtikem zvládl bravurně. Nejen, že si připsal dvě asistence, ale taky zvládl pracovat do defenzivy a naběhat spoustu kilometrů. Pokud by si tuhle laťku udržel, ona kritika rychle utichne. Nebyl by k ní totiž vůbec žádný důvod.