Hoftych: Hoffenheim? Poprvé jsme hráli o rekord, teď se může stát zázrak

Začněme bez okolků. V prvním zápase jste Hoffenheimu podlehli s improvizovanou sestavou 0:5, jaké jsou šance teď?

„Určitě vyšší. Vím, že se fanouškům tehdy těžce poslouchalo, že se budeme snažit dostat co nejmíň branek… Hráče jsme samozřejmě před prvním vzájemným zápasem motivovali, aby byl vůbec tým bez praxe schopný tak náročné utkání odehrát. Musíme si ale přiznat, že šlo jen o otázku gólů – kolik jich dostaneme. Procentuálně se dalo lehce spočítat, že se šance rovnala nule, takové zázraky už se nedějí. Naopak teď budeme hrát doma, známe prostředí. Pokud budeme soudržní, nechutní a rychlí směrem dopředu, zázrak se tentokrát může stát. Potřebnou kvalitu na rozdíl od prvního zápasu máme, s minulou sestavou se hrálo o to, jestli překonáme rekord Evropské ligy, nebo ne.“

Co by se na výhru ve čtvrtek muselo sejít?

„Muselo by jít o souhru okolností. Nejde jen o nás a o to, že bychom soupeře dokázali přehrát. To určitě ne. Musíme mít den, být dobře nachystaní, využít hřiště, které už je trochu měkčí, a větru. Bude potřeba jít jako jeden muž, zastupovat se, dohrávat souboje a rychle přecházet do útoku. Kvalita ve všech herních činnostech je na soupeřově straně, ale porveme se, aby byl zápas úspěšný třeba jako ten s Gentem. Priorita v první řadě bude, abychom stíhali, pak můžeme zkusit bodovat. Česká liga a bundesliga jsou stále dva rozdílné světy.“

Nebude mít tým až příliš velký respekt po tom, jak jednostrannou záležitost viděl minule?

„Respekt ze soupeře k tomu patří, koneckonců jde o výborné mužstvo s rychlými protiútoky. Zdrcujícími, pokud jim na ně necháte prostor. Pozor je potřeba si dát také na výborné průnikové přihrávky, nechybí jim ani skvělé individuality… Máme zdravý respekt, musíme hrát s určitým taktickým záměrem a jsme rádi, že na rozdíl od třetího zápasu skupiny máme k dispozici rychlé křídelníky (Jana Matouška, Jakuba Peška a Jhona Mosqueru). Poprvé proti Hoffenheimu šlo trochu o beznaděj, po zisku míče nám chyběli brejkoví hráči a prakticky jsme neměli žádné řešení. Věřím, že v tom budeme tentokrát silnější.“

Ačkoliv je Hoffenheim v Evropské lize stoprocentní, v bundeslize má po osmi kolech pouze osm bodů. Věříte, že by soupeř nemusel být v optimální pohodě?

„Osobně myslím, že na rozlišování soutěží až tolik nehrají. Každý zápas je pro takový tým stejně kvalitní, navíc naší evropské skupině suverénně vládnou. V domácí soutěži se potkávají s kvalitními protivníky, jde o špičkovou soutěž. Kdybychom hráli bundesligu my, byla by otázka, co bychom uhráli… Třeba pro Hoffenheim není zatím liga tolik úspěšná, ale na druhou stranu měli také některé hráče mimo kvůli COVIDu. Sice nejsou třeba spokojení, ale my moc dobře víme, s jakými soupeři se měří. Neporovnávejme nesrovnatelné, žijí si jejich příběh a my zase svůj.“

Z hlediska postupu půjde dost možná o klíčový zápas.

„Upřímně teď neřešíme, jestli chceme postoupit, budeme se snažit odehrát kvalitní duel. Chceme být konkurenceschopní a pokud budeme mít den, můžeme i bodovat. Pak se budeme bavit dál. Ale jak říkám, musíme mít den a ještě být nachystaní po předchozí zkušenosti s Jabloncem.“

Jak jste se vůbec vyrovnával s porážkou v derby, na němž jste kvůli úmrtí v rodině chyběl?

„Minulý týden mi zemřela máma, čímž ji zdravím do nebe, ale měla svoje roky… Beru, že už to pro ni svým způsobem bylo vysvobození. S rodinou na ni vzpomeneme tento týden a rozloučíme se s ní. Derby nám prostě nevyšlo. Myslím, že porážka byla způsobena i objektivními příčinami ohledně koronaviru, hráči se vraceli z marodky postupně. Výkon jsme si vyříkali a jdeme dál.“

Poznamenaly tým zdravotní komplikace hodně?

„Vlastně to teď bylo spíš tak, že jsme museli připravit sebe. Nešlo ani tolik o Hoffenheim, během měsíce si celý náš tým prošel nákazou a někteří kluci ji museli vyležet. Každého koronavirus poznamenal jinak, tréninkový cyklus narušil každopádně. Forma z prvních dvou utkání Evropské ligy se pozastavila, i proto chceme být připravení a v posledních třech duelech skupiny také úspěšní.“

Karanténním obdobím si prošel také soupeř, mohla by ho tato epizoda nějak ovlivnit?

„Víme, že nákaza v jejich kabině proběhla také, ale naposledy bundesligu už dost hráčů ze základní sestavy hrálo. Hoffenheim může mít některé absence, ale nebudou hrát roli. Jejich kádr je početný, každý hráč má špičkovou kvalitu. Zásadní změna v pojetí hry nenastane a ze strany Němců nehrozí ani podcenění.“

Minule jste říkal, že se mezery ve hře takového celku hledají jen těžko. Našli jste nějaké?

„Zápasů jsme viděli dost. Recept najdete, ale jde také o to, jestli dokážete soupeře v daných situacích potrestat. Jinými slovy: víme, kde jsou trochu citlivější, ale je otázka, jestli naše kvalita na překonání obrany bude stačit. Budeme chtít být úspěšní. Až na jednoho dva hráče jsme kompletní. Někteří kluci, kteří prodělali nemoc, dotrénovávají dávky. Máme tedy kompletní kádr, ale ne všichni jsou ve stoprocentním stavu.“