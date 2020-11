Juliš: pět gólů Celtiku! Takhle ať mi kluci nahrávají, culil se hrdina

Tři góly v Glasgow, dva na Letné. Lukáš Juliš se stal katem Celtiku. Sehrál stěžejní roli při obou vítězstvích 4:1. Po tom domácím ho více než vstřelené branky ale těšilo to, že rudí udrželi šanci na postup ze skupiny Evropské ligy. Podařilo se vám navázat na výkon z Glasgow, máte radost? „Jsme všichni spokojení, já hlavně za to, že jsme vyhráli. Zlepší se atmosféra a máme na dva dny zase trochu klidu. Musím nás všechny pochválit, zvládli jsme to skvěle, za což jsme rádi.“

Dá se výkon označit za zodpovědný?

„Určitě. Vyvarovali jsme se chyb, které nás poslední dobou trápily. Gól, který jsme dostali, tak za ten snad ani nikdo nemůže, protože to Éduardo udělal výborně. I v bloku, když jsme vedli 2:1, a nebyli jsme v útoku schopní udržet balon, tak jsme pracovali výborně.“

V prvním utkání jste Celtiku nastřílel hattrick, tentokrát přidal dva zásahy. Přál byste si ho za soupeře každý týden?

„Hlavně bych si přál, aby mi kluci nahrávali každý týden tak, jako v tomto zápase. Pokud tomu tak bude, tak nemusíme hrát ani proti Celtiku. Bylo to od kluků parádní, jsem s jejich hrou nadmíru spokojený.“

Před startem evropské ligy jste prohlásil, že chcete dát více gólů než Zlatan Ibrahimovic. Nyní vedete 5:0. Co na to říkáte?

„To byl spíše žert. Zatím to vychází. Já mám Zlatana hodně rád, takže ať klidně nějaký ten gól dá, samozřejmě ale ne proti nám.“

S pěti góly patříte k nejlepším střelcům Evropské ligy. Berete to tak, že se o vás více mluví v zahraničí a děláte si dobré jméno?

„Takto nad tím nepřemýšlím. Podepsal jsem novou smlouvu ve Spartě, kde jsem velmi šťastný. Jsem samozřejmě rád, že dávám góly. Jsem útočník, jsem tu od toho. Hlavně jsem ale rád za výhru, a že máme stále šanci na postup.“

Cítíte velkou šanci na postup?

„Jsme zpátky ve hře. Druhý zápas skončil remízou. Máme to ve svých rukou. Když dvakrát vyhrajeme, tak postoupíme. Lille a AC Milán jsou ale dál, než Celtic. Věřím, že se na ně připravíme a budeme schopní postoupit.“

Jak vám vyhovuje spolupráce s Davidem Mobergem Karlssonem? Společně se vám v ofenzivě daří.

„S Davidem je vidět rozdíl oproti zápasům, kdy jsem hrál v útoku sám, respektive s Matějem Polidarem, kdy nám to úplně nevyšlo. Pro mě je rozhodně lepší, když mám k sobě ještě jednoho hráče. I soupeři to pak mají těžší. Proti Budějovicím, jsem byl na hrotu sám a cítil jsem, že jakmile jsem přiběhl do vápna, tak mě jeden soupeř bránil a druhý to navíc ještě hlídal. Bylo to těžší. David je skvělý fotbalista, takže hrát s ním mi vyhovuje.“