Expert Jirkal: Sima roste pro Premier League. Co jako brankář říká na Nitu?

Fantom Sima, probuzený Stanciu, stopka pro Spartu. Co ukázaly české celky v EL? VŠECHNA VIDEA ZDE

„Je daleko od prvního zápasu v Izraeli. Od té doby prošla řadou zápasů, kdy výkon vylepšila. Uplatnila svůj atletický fotbal, agresivitu a součinnost celého týmu. Bylo to vidět v Nice a doma proti Beer Ševě v tom jen pokračovala.“

V čem se posunula od neúspěšného předkola Ligy mistrů s Midtjyllandem?

„Je vidět, že jsou vyladěnější. Spousta hráčů získala jistotu a povedly se i změny na různých postech. Změny vidím i v taktice. S Midtjyllandem to byl spíš taktický boj. Doma i venku se hrálo ze střední zóny a cílem bylo hlavně neinkasovat. Kdežto nyní hraje Slavie opět fotbal nahoru dolů. Především nahoru. Rozdíloví hráči jako Ševčík či Stanciu se nyní uplatňují daleko víc než v létě.“

Jak registrujete netradiční okysličení v posledních zápasech v podobě Oscara na bekovi, Holeše ve středu zálohy, Masopusta v obraně či Lingra na desítce?

„Slavii to hrozně pomohlo. Všechno jsou to hráči, kteří mohou uplatnit především dobrou ofenzivní práci. Holeš už dlouho hraje vynikajícím způsobem. Má velký potenciál, což naznačil i v reprezentaci. Je velice silný v souboji, má správnou agresivitu a především dobře předvídá. Navíc jsou tam další kluci v útoku, o které se tým může opřít. Mám na mysli Olayinku, Simu nebo Kuchtu. Dřív Slavia takový výběr neměla. Musela si hodně vypomoct záložníky, ale nyní má v útoku hned několik variant.“

Nejdražší klubová posila Stanciu pár zápasů nebyl v základní sestavě. Co s ním bylo?

„Hraje pořád stejně. Čeká na situace, kdy může zápas rozhodnout průnikovou přihrávkou, centrem, vertikálou nebo střelou. V některých zápasech to však nemohl uplatnit. Přišlo mi, že kazil především proto, že neměl dostatečnou nabídku od spoluhráčů. Tím pádem na něho padla deka, přestal si věřit a šel dolů.“

Navíc na jeho místě zazářil Lingr, který v létě nepřicházel zrovna do základní sestavy. Jenže mi přijde, že trenér Trpišovský podobné typy zbožňuje.

„Je to tak. Lingr hraje fotbal přirozeně. Jak to na hřišti cítí, tak jde i do souboje. Nespekuluje. Ale je jiný než Stanciu. Ten vidí hru jako šachista – na víc tahů dopředu. S kvalitními soupeři se jeho kvalita může ještě uplatnit.“

Měl by naskočit v derby?

„To je utkání přesně pro něj. Bude to velký zápas a jeho paleta možných přihrávek či řešení je hodně široká. Určitě by měl proti Spartě hrát.“

Nejvíc se však mluví o mladém Simovi. Co na tento fenomén posledních zápasů říkáte?

„Ukázal svoje přednosti, které jsou opravdu vynikající. Jeho góly byly krásné. Je vidět, že má obrovský entuziasmus, protože mnohdy nabíhá i do nesmyslných pozic. Někdy i do takových, že by tam nikdo jiný nešel a pak je z toho gól, jako třeba v Nice. Myslím si, že jeho repertoár je ještě větší. Ale stále je to jen malý vzorek zápasů. Podobnou výkonnost musí potvrdit v dlouhodobém horizontu.“

Fanoušci ho srovnávají s hvězdnými hráči. V Opavě gól po vzoru Henryho, ve čtvrtek výskok jako Cristiano Ronaldo. Hezky se to poslouchá, když vezmeme v potaz, že ještě v létě byl hráčem třetiligového béčka Slavie.

„Na české poměry je to atypický hráč. V dnešním fotbale z více jak padesáti procent rozhoduje atletická připravenost a somatotyp fotbalisty. Aby mohl uspět na top úrovni, musí mít atributy atleta. Sima je má a je mu teprve devatenáct let. Stále se bude zlepšovat, takže nás může ještě hodně překvapit. Navíc má i dobrou techniku, takže se může jednou dostat až na vrcholovou mezinárodní úroveň