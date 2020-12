Schick před Slavií: Nedívám se na ni, rivalita ve mně je. Cítím se fit

Jak velkou motivací pro vás je, že nastoupíte proti Slavii?

„Bude to pro mě specifický zápas, protože jsem odmalička sparťan. Rivalita ve mně je. Neznám všechny hráče Slavie, ale některé ano, s některými hraju v reprezentaci, v tomhle směru to pro mě bude speciálnější.“

Hecoval jste se s nimi?

„S nikým jsem se nebavil, ale před zápasem si asi s někým popovídám. Ale ať hraju proti Slavii, nebo proti komukoliv jinému, mám stejnou motivaci. Hraju za Leverkusen, chci dávat góly, to je moje práce. Půjdu do utkání s tím, že chci dát branku. Chceme vyhrát skupinu.“

Dodával jste trenéru Peteru Boszovi nějaké informace o soupeři?

„Nebavili jsme se o tom. Myslím, že všechny informace má, ostatně jsme s nimi už jednou hráli.“

Co vůbec říkáte na poslední výkony a výsledky Slavie?

„O výsledcích Slavie vím, ale co se týče herního projevu, hrát jsem je neviděl. Jen v zápase proti nám, kdy jsme hráli o deseti, tím je to trošku zkreslené. Jinak se na Slavii v televizi nedívám, těžko tedy mohu něco říct. Ale vím, co se o ní píše.“

Jak se cítíte po zranění? A je pro vás nepříjemné, že je momentálně zraněný jiný útočník Lucas Alario?

„Máme teď hodně zápasů. Po zranění je trochu těžší si zase na vše zvyknout, ale nedá se nic dělat. Předtím jsem byl zraněný já, teď Lucas. Nějak se s tím vypořádáme. Já jsem rád, že můžu hrát. Čím víc minut odehraju, tím lépe. Ale musím říct, že program je teď náročný a rotace je potřeba. Nevím, kolik toho odehraju proti Slavii, ale momentálně se cítím fit, nejsem zraněný. S tím jsem spokojený.“

Jak jste vůbec spokojený s aklimatizací v Leverkusenu a jak se vám líbí současná forma mužstva?

„Po zranění zase můžu hrát, za což jsem nesmírně šťastný. Začátek byl dobrý, pak přišlo bohužel zranění. Měsíc a půl jsem se dával dohromady, což nebylo úplně příjemné. Potřebuju ještě trošičku víc času, abych poznal spoluhráče, utkání jsem dosud tolik neodehrál. Nějaký čas to ještě potrvá, ale myslím, že zápas od zápasu je to lepší. Naskočil jsem do rozjetého týmu, kterému se dařilo. Momentálně je naše forma výborná. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Chceme prodloužit sérii, kterou teď máme. Jsme v laufu a chceme ho mít i nadále.“

INSIDER: Úklid po Stramaccionim potrvá. Sima? NEJ v Česku, říká Šmicer

iSport podcast: Měl penaltu kopat Dočkal? Juliš není zajíc. Sima ještě ve Slavii asi zůstane

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Derby ‘S’ na jedničku. To slezské skončilo šílenou bramboračkou

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Juliš nedal penaltu a zázračný Sima pak opanoval derby!

Trpišovský: Penalta mě naštvala, ale přežili jsme to. Výkon mužstva byl skvělý