Vysvědčení českých týmů v EL: Slavia není v pozici premianta sama

Základní skupiny Evropské ligy jsou minulostí. Česko mělo v druhé nejprestižnější evropské klubové soutěži tři zástupce a ani jeden se neztratil, byť se nakonec na jaře představí jen Slavia. Sešívaní do posledního zápasu bojovali o vítězství ve skupině, Sparta zaujala demolicemi Celtiku a Slovan Liberec se zase dokázal popasovat se všemi komplikacemi. Podívejte se na jejich hodnocení.

SPARTA 2-

Není to na slavení, ani pár facek. Vždyť hned deset mladých sparťanů zažilo boje ve skupině vůbec poprvé. Přitom zrovna rudá omladina v Evropě nezklamala. Výhra na Celtiku a vyrovnaná domácí partie s AC Milán budiž tomu důkazem. Velké plus si Letenští zaslouží za boj o postup. Ještě v pátém kole měli naději. Výrazně k tomu pěti góly přispěl Lukáš Juliš. Spartu však do jara nepustily zpackané bitvy na San Siru a s Lille. Přehrát top celky ze Serie A a Ligue 1 v plné palbě bylo pro Pražany abnormálně složité.