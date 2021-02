Fuchs nejen o titulu s Leicesterem a Slavii: Coufal a Souček? Super posily!

Je to tuplovaná liška, podšitá. Příjmení Christiana Fuchse, rodilého Rakušana, v němčině znamená... jo, liška. Čtyřiatřicetiletý obránce Leicesteru poskytl pro iSport Premium před utkáním prvního vyřazovacího kola Evropské ligy v Edenu exkluzivní rozhovor. Zčásti o sobě, zavzpomínal i na šokující zisk titulu v Premier League, ale taky o Slavii, která má v Anglii i díky vyslancům Tomáši Součkovi a Vladimíru Coufalovi čím dál větší zvuk.

S Leicesterem zažil hotovou pohádku. V červenci 2015 přišel jako volný hráč ze Schalke, za jedenáct měsíců měl v ruce trofej pro vítěze anglické ligy co by jedna ze stálic sestavy trenéra Claudia Ranieriho. „Jako bych byl ve snovém světě,“ vzpomíná Christian Fuchs, kterého ve čtvrtek čeká bitva v Evropské lize na Slavii.

Co o vašem soupeři víte?

„Slavia je v evropském fotbale známým pojmem, v minulých letech zažila velké úspěchy. Ve čtvrtfinále Evropské ligy ji vyřadila až Chelsea, v další sezoně v Lize mistrů remizovali na Barceloně. I teď sleduji její výsledky a jsou skvělé. A navíc se pořád drží na špici ligové tabulky v Česku.“

Zmiňoval jste, jak potrápila Chelsea i remízu s Barcelonou. Co od Slavie tedy očekáváte?

„Jsme si dobře vědomi, čeho v minulé sezoně na mezinárodní úrovni dosáhli. A připravíme se, jak nejlépe umíme. Bereme Evropskou ligu velmi vážně a v této soutěži máme velké ambice.“

Mluví se v Anglii i o trenéru Jindřichu Trpišovském?

„Osobně ho samozřejmě neznám, ale mohu říct asi tohle: být na špici české ligy a postoupit v Evropské lize ze skupinové fáze s kluby, jako jsou Leverkusen a Nice, znamená, že s týmem odvedl fantastickou práci.“

Co říkáte na to, že o něj údajně usiloval Nottingham Forest?

„Dokážu si představit, že jeho práce a úspěch týmu vzbuzuje zájem klubů o něj. Anglie je skvělá země pro fotbal a skvělé manažery.“

Ostatně v Premier League už se stihli nedávno prosadit dva bývalí slávisté – Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Jak jsou tihle hráči vnímáni v Anglii?

„Jsou opravdu skvělými posilami pro West Ham. Obzvláště Souček je díky své výšce a síle velkou hrozbou. V této sezoně vstřelil spoustu gólů, často se navíc jednalo o důležité branky.“

Slavia zažila úžasný vzestup během krátké chvíle, něco trochu podobného potkalo i váš Leicester. Hned v první sezoně, kdy jste do týmu přišel jako volný hráč ze Schalke, jste získali titul. Jak na sezonu 2015/16 vzpomínáte?

„Jako být ve snovém světě. Všichni v kabině jsme byli výborní kamarádi, což bylo základem našeho úspěchu. Byli jsme zvláštní skupinou hráčů, co jejich předchozí kluby nechtěly, pak některých výjimečných talentů a zkušených hráčů, kteří se blížili ke konci kariéry. Díky této kombinaci se tento fenomenální příběh stal skutečností. Jeli jsme na vítězné vlně, sebevědomí rostlo s každým zápasem a provázelo nás až do konce sezony.“

Vzpomenete si ještě na úsměvné tikety, kdy na vás někteří sázeli s kurzem 5000:1? To, že vyhrajete titul, prý bylo stejně pravděpodobné, jako že nejteplejším dnem v roce budou Vánoce.

„Došlo k velké aktivitě na sociálních sítích a v místním i celostátním tisku.