Tým! Jediná cesta, jak porážet silné soupeře, radoval se hrdina Provod

Centr Nicolae Stancia plachtil vzduchem přes celé vápno Leicesteru, on tam nabíhal a číhal za dvojicí Abdallah Sima-Luke Thomas. Míč proletěl dál, teď to jen dobře trefit... A z Lukáše Provoda byl hrdina odvetného zápasu, jeho gól to celé rozhodl. „Jen jsem se soustředil, abych to dobře trefil. A povedlo se,“ ulevil si 24letý záložník. V osmifinále Evropské ligy si přeje Manchester United.

Anglie vám tedy asi zachutnala, že?

„Jo, já stoprocentně vím, koho chci teď. Odmalička fandím Manchesteru United, chtěl bych se tam podívat. Bylo by to skvělé porovnání s možná ještě o malinko lepším týmem, než jaký je Leicester. I když nevím podle aktuální formy, ale je to určitě větší klub. Byl by to splněný sen.“

Ten jste si ale možná splnili už tímhle postupem, ne?

„Jsou to skvělé pocity. Tyhle úspěchy člověku vždycky dochází až trochu déle, ale ta euforie je už teď obrovská. To, že jsme hráli s třetím týmem Premier League, jsme si na hřišti nemohli moc připouštět, akorát by nás zbytečně svíral tlak, šli jsme tam s tím, že si věříme a že je určitě možné uspět. A že když budeme pracovat na sto procent, tak se to může povést, což se na hřišti potvrdilo. Dali jsme do toho všichni všechno, bojovali jsme jeden za druhého, což nás dobíjí, je to asi jediná cesta, jak s takovými velkými týmy zápolit a porážet je.“

Dvojzápas rozhodl váš gól, byla to těžká pozice?

„Hned jsem věděl, jak to budu řešit. Jen jsem před sebou viděl Simiče (Abdallah Sima), který skáče hodně vysoko, říkal jsem si, jestli mi to nesebere, ale dostalo se to ke mně a já už se pak jen soustředil na to, abych to dobře trefil. Ta přihrávka od Nica byla neuvěřitelná, letělo to kousek před bránu, měl jsem díky tomu tu pozici lehčí a šlo jen o to doklepnout to do brány. Soustředil jsem se na to a povedlo se.“

Po zápase se s vámi spojil přes telefon i Tomáš Souček. Jaké to bylo?

„Zdeněk Houštecký s ním komunikuje hodně často, po zápase si zavolali a přes FaceTime byl s námi na hřišti. Měl na sobě i slávistický dres, je vidět, že je pořád „sešívanej“. (smích) My mu za to děkujeme, že nám pořád fandí a my mu zase stejně tak fandíme, aby se mu dařilo ve West Hamu.“

Velkou hodnotu budou mít po tomhle postupu i dvě čistá konta, které jste proti Leicesteru udrželi, že?

„Určitě, je to velmi cenné. Často se mluví o útočnících, ale co předvedli kluci v obraně, Ondra Kolář, to je neuvěřitelné. Vypořádat se s tak těžkým testem, jako byl Vardy, Barnes, nebo vlastně kdokoliv... Je to opravdu ohromná kvalita, která se s českou ligou nedá vůbec srovnat, jsou o hodně rychlejší, každou situaci řeší fakt hrozně rychle. Klobouk dolů před klukama, doufám, že nám to vydrží a že budeme mít další nuly.“