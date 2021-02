Trpišovský: Zázrak, jako když vyhrál Leicester ligu. Chce zase na Ostrovy

Byl v obrovské euforii. Aby ne, vyšoupnout třetí tým anglické ligy v přímé konfrontaci v Evropské lize, to je majstrštyk. Trenér Jindřich Trpišovský z lavičky Slavie tuhle parádu dirigoval, po výhře 2:0 v odvetě a postupu do osmifinále druhé evropské soutěže hovořil o sportovním zázraku, ocenil, jakou úctu a respekt Slavii projevil trenér soupeře Brendan Rodgers a celý Leicester. V dalším kole chce zase na Ostrovy. Zároveň vyjádřil obavy nad myšlenkou, že by anglické týmy mohly jeho kádr v létě vybrakovat.

Co prožíváte?

„Musím říct, že je to sportovní zázrak. Připodobnil bych to třeba k tomu, jako když Leicester vyhrál anglickou ligu. Propast mezi anglickým a českým fotbalem je obrovská. Těžko to popsat. Když vidíte to prostředí, tréninkový areál, možnosti ve všech aspektech, které tu jsou… A když pak dokážeme odehrát dva vyrovnané zápasy s tím týmem, jsem šťastný za všechny lidi v klubu, jejich práce dává smysl. Ptali se mě tu, jestli vím, co se stalo. Ještě mi to nedošlo. Jsem šťastný, že jsem mohl být podruhé v Anglii a vidět tu profesionalitu. Když to vidíte naživo, uvědomíte si rozdíl těch dvou světů.“

Je to pro vás nejcennější výhra kariéry?

„Zážitků mám strašně moc. S Libercem jsme vyhráli v Marseille, se Slavií jsme postoupili přes Sevillu. Nerad bych to poměřoval. Ale porazili jsme venku tým, který patří do top pět v Anglii. Neumím si představit, že by to něco na klubové úrovni překonalo.“

Váš výkon se ve druhém poločase hodně zvednul. Co jste hráčům o přestávce říkal?

„Myslím, že sami hráči si uvědomovali, že by měli být aktivnější. My jako trenéři jsme upravili taktické věci a hlavně jsme se je snažili přesvědčit, že jsme Leicesteru sebrali kus sebevědomí, že jsme jim ukázali, že jsme pro ně velký soupeř. Bylo to spíš motivační věci. Viděl jsem, že z nás mají respekt. Klukům jsem říkal, ať zapomenou na rozdíl, který mezi kluby je, a že pravda leží na hřišti.“

Po dvou letech zase píšete skvělý příběh v Evropské lize, ale s úplně jiným týmem.

„Ano, ten tým je jiný, už jsem o tom mluvil. Pro mě je neuvěřitelné vidět některé kluky, které teď máme. Třeba Ondra Lingr hrál před rokem v Karviné o bytí a nebytí v lize a teď běhá na Leicesteru. David Zima byl před rokem a čtvrt v Olomouci, teď dvakrát obstojí proti Vardymu. Ondru Kúdelu jsme měli už v Liberci, Sima přišel před tři čtvrtě rokem ze třetí ligy, Lukáš Provod k nám přišel po šesti ligových startech. Jsem rád za Alexe Baha, protože nebylo jednoduché ho přesvědčit do angažmá v české lize. Tým je typologicky a mentálně jiný. Nechci to poměřovat. Spousta hráčů, které jsme měli před dvěma roky, hraje v zahraničí, třeba i v Premier League. Myslím, že v létě je někteří budou následovat.“

Obáváte se, že West Ham, Leicester nebo jiné anglické kluby vám v létě vybrakují kádr?

„Obávám se hodně. Suk (Tomáš Souček) mi asi před měsícem říkal: ‚Vy jste takoví blázni, že se na ně připravíte a vyřadíte je. A v létě můžete uspořádat výprodej.‘ Uvidíme, jaká bude celkově situace. Hráli jsme se Slavií Ligu mistrů proti Barceloně, Dortmundu, tehdy ty týmy obdivovaly celé mužstvo nebo Suka a Koliho (brankář Ondřej Kolář), teď jsou tu i zajímavé individuality. Musím vyzdvihnout trenéra Leicesteru, už před prvním zápasem se mě ptal na Simu a říkal mi, že je to fantastický hráč… Budu jen rád, když se sem (do Anglie) kluci dostanou. A budu ještě radši, když odejdou za částky, které Slavii pomůžou, ne za 6 milionů euro a pak budou hrát pravidelně Premier League. Věřím, že kdyby od nás někdo odešel, adaptoval by se na Ostrovech podobně jako Vláďa Coufal s Tomášem Součkem. Léto bude bohužel pro nás – a bohudík pro některé hráče – složité.“

Přál byste si v osmifinále Evropské ligy další anglické mužstvo?

„Ano, přál bych si zase soupeře z Ostrovů. Je to kolébka fotbalu. Chtěl bych poděkovat celému Leicesteru, jak se k nám všichni chovali, jakému respektu se nám dostalo. Ukazuje se, jak velký tým to je. Je to úžasné. Vždycky když bude v osudí britský tým, budu si ho přát.“

Můžete dostat Arsenal, Manchester United, Tottenham, případně Glasgow Rangers. Po kom toužíte nejvíc?

„Je strašně těžké si vybírat. Budu nesmírně šťastný, když dostaneme Slavii zase do Anglie. Před prvním losem jsem říkal, že bych chtěl Rangers, ve Skotsku jsem ještě nebyl. Kdybych teď musel někoho vybrat, řeknu Manchester United kvůli Old Trafford. Bylo by neuvěřitelné podívat se na ten stadion, do zázemí a na vše okolo.“

Můžete vyhrát Evropskou ligu?

„Musím se smát. Před šesti měsíci jsme prohráli v Beer Ševě… Když se teď mluvilo o tom, že šance proti Leicesteru jsou padesát na padesát, tak je to pro mě neuvěřitelné. Chtěl bych jít co nejdál. To, kde jsme teď, je zázrak s naším rozpočtem. Ale proti dalšímu soupeři se budeme rvát, budeme chtít zase podat co nejlepší výkon. Uvidíme, na co to bude stačit.“