Reakce slávistů přímo z letadla: Rangers vole. Jedeme na Lochnesku!

Lukáš Provod poslal Slavii do vedení • Reuters

Lukáš Provod poslal Slavii do vedení • Reuters

Manchester United a AC Milán. To byly nejčastější tipy hráčů a trenérů Slavie, když se jich sešívaný PR tým na palubě letadla ptal, koho by si nejvíc přáli v osmifinále Evropské ligy. Dva se ukázali jako proroci. Lukáš Masopust a také trenér gólmanů Štěpán Kolář: „Chci Glasgow Rangers, abysme jeli na Lochnesku,“ prohlásil doslova do kamery.

Na palubě hráči na internet v telefonech nemohli, přesto se k nim informace dostala. Palubním telefonem ji oznámil gólman Přemysl Kovář: „Slyšíte mě všichni? Už je to tady. Bohužel do Anglie neletíme. Je to… Glasgow Rangers!“

ANKETA

Na palubě vyvolal okamžitý potlesk. První záběry směřovaly na nadšeného asistenta trenéra Jaroslava Köstla. „Rangers vole,“ ozývá se v záznamu. Radost měl i kapitán Jan Bořil. „Já jsem spokojenej, jsou to Ostrovy a je to hratelný!“

Zatímco se v doznívajících oslavách z postupu už plánoval výlet na jezero Loch Ness proslulé pověstmi o bájné příšeře, trenér Jindřich Trpišovský měl o čem přemýšlet. „Jsem nadšený a spokojený. Skvělý trenér, skvělý bývalý hráč. Krásný stadion a ve Skotsku jsme ještě nebyli,“ vysekl poklonu Stevenu Gerrardovi, kouči lídra skotské ligy. Pak už se slávisté připravovali na pražské přistání.