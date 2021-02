Slavie, pozor! Rangers jsou jiný level než Celtic, varuje Čech ze Skotska

Jaké jsou na Ostrovech ohlasy na vyřazení Leicesteru?

„Slavia si na Ostrovech vydobyla respekt. Na oba zápasy jsem se díval na místní televizi, při prvním duelu komentátoři mluvili o Pražanech jako o outsiderovi. Po čtvrteční odvetě už volili jiná slova – každý se shodoval, že zaslouženě postoupili.“

Zaskočilo to spoustu lidí?

„Všichni z toho byli v šoku. Jak z výsledku, tak především z faktu, že se Leicester v těch dvou zápasech vůbec nedostal do hry. Nebyl to tým, který vídáme v Premier League. Hodně velkou zásluhu na tom měla ale Slavia. Byla skvěle takticky připravená a byla schopná hrát fyzicky velmi náročný fotbal. Nepustila Leicester do větší gólové příležitosti a vymazala Jamieho Vardyho, na kterém se spousta anglických týmů stále nachytává.“

I Rangers hrají hodně ofenzivní fotbal jako Leicester, souhlasíte?

„V aktuálním ročníku hrají atraktivní fotbal založený na držení míče se slušnou finální fází. V ofenzivě mají velmi zajímavé hráče. Při dvojutkání s Antverpami nastříleli devět branek. Souhlasím, že s Leicesterem se dají najít určité podobnosti, ale Slavia ukázala, že jí to nedělá problém a umí proti takovým mužstvům hrát, takže to bude zajímavý souboj.“

Rangers drtí skotskou ligu. Na druhý Celtic mají náskok už 18 bodů. Čím to je?

„V této sezoně jim to náramně sedlo. Steven Gerrard je v klubu už třetím rokem a bylo vidět, že první dva si tým teprve chystal. Čím déle tu působí, tím více je vidět jeho rukopis. Ligu začali výborně a nabrali obrovské sebevědomí. V Evropské lize vyhráli skupinu před Benfikou. Doma nedostávají moc branek, a i když občas nehrají dobře, dokážou zápas zvládnout.“

ANKETA

Jaké konkrétní principy Gerrard po týmu vyžaduje?

„Snaží se být tím, kdo diktuje hru. Je to styl hry, který nemění. I proti relativně silnějším soupeřům. Antverpy byly považovány za velkého protivníka, ale Rangers se jich nebáli. Měli větší držení míče, hráli hodně dopředu.“

Na koho si musí slávisté dát pozor?

„Velká hrozba je v útočné fázi. Hodně nepříjemný hráč je kolumbijský útočník Alfredo Morelos. Je velmi dobře rychlostně vybavený a má čuch na góly. Poté určitě Ryan Kent, kterého si Gerrard přivedl z Liverpoolu. Občas je neuvěřitelné, co předvádí. Má velmi rychlé první tři čtyři kroky, čehož využívá při obcházení soupeřů. To má opravdu fantastické. Musím ale zmínit i ztrátu kapitána Jamese Taverniera, jenž z pozice pravého obránce nastřílel v sezoně 17 branek a přidal skoro stejný počet asistencí. V podstatě se pohyboval spíš jako pravé křídlo, které se cpalo do zakončení. Ale nyní má zdravotní problémy a pro klub to bude velké oslabení, pokud se do zápasu se Slavií nedá dohromady. Pak mě napadá ještě Ianis Hagi, syn legendárního rumunského záložníka. Sice nehraje pravidelně v základu, ale když naskočí, ukazuje velkou kvalitu. Zakončuje oběma nohama a zahrává přímé kopy.“

Nedávno byla v Česku k vidění konfrontace se skotským fotbalem v podání Celtiku, který byl soupeřem Sparty v základní skupině Evropské ligy. Předpokládám, že Rangers budou poněkud jiné kafe, viďte?

„Sparta chytla Celtic v jejich nejhorší situaci za posledních 10 let. I v lize má problém porážet menší celky. Nyní prohrál s posledním týmem tabulky. Kolem zápasů se Spartou udělali sérii snad 10 zápasů s jedinou výhrou, což je na zdejší poměry nemyslitelné. Ohromně se trápí. Od Rangers očekávám zcela jiné představení. Podle mě se to vůbec nedá srovnávat. Věřím, že proti Slavii ukážou sebevědomí a že vědí, co chtějí hrát.“