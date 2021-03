Jak soupeř Slavie padl do čtvrté ligy. Dlouhá cesta Rangers k titulu

Měla to být jejich pomalá smrt. Druhý červencový týden 2012 rozhodly členské kluby Skotské fotbalové ligy, že kolosálně zadlužení Rangers sfárají do League Two, čtvrté nejvyšší soutěže. Od té doby uběhlo ani ne devět let, a „stará firma“ už zase přebírá vládu nad Premiership. A o současné kouči Stevenu Gerrardovi se mluví jako o budoucím manažerovi Liverpoolu.

Na přelomu jara a léta 2012 prasklo definitivně něco, o čem se do té doby jen spekulovalo a šeptalo. Rangers dluží bezmála padesát milionů liber, přibližně jeden a půl miliardy korun. Stará fotbalová firma šla prudce ke dnu. Přitom ještě v květnu 2011 slavila titul, svůj na deset let poslední…

Mohly za to obrovské daňové úniky, kdy klub nepřiznával úřadům plnou výši příjmů, a všechno se zhoršovalo mikroválkami ve vedení o podílnictví. Druhý týden v červenci 2012 pak přímo v Hampden Parku, na národním stadionu v Glasgow, zasedlo celé společenství Skotské fotbalové ligy.

Pětadvacet klubových předsedů zvedlo ruku, aby Rangers sestoupili do nižší soutěže. Původní názor národního svazu zněl, aby slavná značka sesedla jen o jednu úroveň, výkonný ředitel asociace Stewart Regan se totiž obával, že zařazení Rangers až do čtvrté ligy by z hlediska diváckého zájmu znamenalo finanční i sportovní smrt.

Šéf ligy David Longmuir byl ale nekompromisní a postupoval podle stanoviska většiny klubů. „Jediným přijatelným řešením je umístění Rangers do League Two s platností od sezony 2012/13,“ pronesl. „Rozhodnutí hlasujících klubů přijímám s maximálním ohledem na sportovní férovost,“ dodal a kromě toho byl na Rangers uvalen roční zákaz podepisování hráčů. Získávat mohli jen fotbalisty mladší osmnácti let.

RANGERS V LIGOVÉ SEZONĚ 2020/21 6 kol před koncem (1 kolo základní části, 5 kol skupiny o titul)

zápasů –32

výher – 28

remízy – 4

proher – 0

skóre – 77:9

průměr gólů na zápas vstřelených – 2,4



NEJVYŠŠÍ VÝHRA

14. kolo: Rangers–Hamilton 8:0

Tehdejší generální ředitel Charles Green a trenér Ally McCoist sklonili hlavy a usnesení respektovali. Prostě museli. „Souhlasíme se způsobem, jakým kluby postupovaly, je to tak zkrátka správné,“ kývli jednohlasně.

Rangers však neumřeli. Už o dva roky později se vydrápali o dvě úrovně výš, do druhé ligy. Tam skončili nejdřív třetí, v baráži o postup je povalil až ve finále Motherwell. O sezonu později už ale soutěž suverénně vyhráli a vrátili se mezi elitu.

A rovnou se zařadili mezi nejlepší týmy. Tou dobou ještě vládl rival z Glasgow Celtic, v létě 2018 ale učinilo vedení zásadní rozhodnutí. Zavolalo Stevenu Gerrardovi, čerstvě vystudovanému trenérovi, který zrovna po kariéře komandoval osmnáctku a devatenáctku mandoval deva Liverpoolu. Nabídku přijal, vzal s sebou své známé z akademie Michaela Beala a Garryho McAllistera.

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ V LIGOVÉ SEZONĚ James Tavernier (Anglie)

29 let, levý obránce

zápasy – 29

góly – 11 (nejvíc v týmu)

asistence – 9 (nejvíc v týmu společně s Ianisem Hagim)

První přijal pozici manažera, druhý místo kouče odpovědného za vedení tréninků, třetí roli asistenta. „Je to spojení mistrovského plánu a vášně," psaly britské listy jeden přes druhý.

Výsledek? Dvě druhá místa. A teď titul, suverénní. Šest kol před koncem vedou Rangers o dvacet bodů před Celtikem.

„Zažili jsme neuvěřitelnou cestu, zasloužíme si ji. Bylo to týmové a společné úsilí. Jedná se o kolosální úspěch a jsem nesmírně hrdý, že jsem toho součástí jako trenér. Nedokázal bych to bez všech, kteří mě podpořili, takže bych jim za všechno rád poděkoval," citoval klubový web Gerrarda, pro něhož jde o první trofej v kariéře.

A už se o něm začíná mluvit jako o novém kouči Liverpoolu. Jenže to jsou zatím spíš přání a touha po pohádkových příbězích. Gerrardovi běží v Rangers smlouva do léta 2024,mimochodem stejně jako Jurgenu Kloppovi v Liverpoolu. Kromě toho se prý zavázal, že nejdřív chce vrátit klub na vrchol Skotska, a pak tuhle pozici obhájit.

Takže minimálně ještě jednu sezonu si střihne. A ve čtvrtek se pokusí povalit Slavii v osmifinále Evropské ligy. „Chci v ní postoupit mezi posledních osm týmů. To je naše další výzva a plně se na ni soustředíme, vyslal vzkaz do Edenu.

10

Po tolika letech získali Rangers skotský titul. Naposledy se z něj radovali na jaře 2011, kdy o bod předstihli Celtic. 0 rok později spadli kvůli dluhům aždo čtvrté ligy a od té doby přebral nadvládu Celtic, získal devět mistrovských titulů v řadě.

CESTA RANGERS ZE ČTVRTÉ LIGY

2012 – Nucená správa, hlasování klubů Premiership o sestupu klubu do čtvrté ligy kvůli dluhům přesahujícím v přepočtu 1,5 miliardy korun



2012/13 – vítěz Leauge Two

Celkem: 83 bodů, 25 výher, 8 remíz, 3 prohry, skóre 87:29



2013/14 – vítěz League One

Celkem: 102 bodů, 33 výher, 3 remízy, 0 proher, skóre 106:18



2014/15 – 3. v Champioship (1. Hearts 91 bodů, 2. Hibernian 70 bodů) 67 bodů, 19 výher, 10 remíz, 7 proher, skóre 63:39. V baráži o postup vyřazeni ve finále Motherwellem souhrnně 1:6



2015/16 – vítěz Championship

Celkem: 81 bodů, 25 výher, 6 remíz, 5 proher, skóre 88:34



2016/17 – 3. v Premiership (1. Celtic 91 bodů, 2. Aberdeen 67 bodů)

Celkem: 58 bodů, 16 výher, 10 remíz, 7 proher, skóre 48:34



2017/18 – 2. v Premiership (1. Celtic 75)

Celkem: 62 bodů, 19 výher, 5 remíz, 9 proher, skóre 67:38



2018/19 – 2. v Premiership (1. Celtic 77 bodů)

Celkem: 66 bodů, 19 výher, 9 remíz, 5 proher, skóre 73:24



2019/20 – 2. v Premiership (1. Celtic 80 bodů)

Celkem: 67 bodů, 21 výher, 4 remízy, 4 prohry, skóre 64:19, neúplná sezona



2020/21 – vítěz Premiership 6 kol před koncem