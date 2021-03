Hašek o obraně Slavie: Koláře se musím zastat, u Deliho je něco jinak

Rozkaz pro čtvrtek zní jasně: pokud chtějí postoupit, mají fotbalisté Slavie po úvodním zápase Evropské ligy s Glasgow Rangers (1:1) za povinnost v odvetě skórovat. Jenže pozor: zároveň je třeba dbát na to, aby sami v defenzivě nezaváhali. To by jejich plány zle narušilo. „Musí dát gól, ale ne se za ním hrnout. Rozhodně musí dobře bránit – a to umí,“ říká trenér Martin Hašek navzdory faktu, že mužstvo v domácí soutěži inkasuje. Bývalý kouč Sparty či Bohemians pro server iSport.cz rozebral způsob bránění týmu z Edenu, výkony brankáře Ondřeje Koláře a očekávané nasazení stopera Simona Deliho místo Davida Zimy. „Slavia se může v Evropské lize měřit se všemi týmy,“ říká Hašek přesvědčeně.