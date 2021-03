Gerrard: Ke Slavii máme větší respekt. Leicester? Nepotřebujeme varování

Steven Gerrard trénuje skotské Rangers třetí sezonu. Před necelými dvěma týdny „jezdci“ poprvé pod vedením ikonického záložníka svrhli Celtic z domácího trůnu, teď touží po maximu v Evropské lize. V osmifinále této soutěže byli před rokem, proti Slavii mohou po pražské remíze 1:1 tenhle výsledek vylepšit a postoupit o kolo dál. „Musíme ukázat, že jsme Rangers, že jsme dobrý a silný tým,“ burcoval Gerrard.

Cítíte, že vás čeká možná nejdůležitější zápas za dobu, co Rangers trénujete?

„Určitě jde o jeden z nejdůležitějších zápasů. Za dobu, co tu jsem, by byl postup do čtvrtfinále něčím monumentálním. Chceme do toho dát všechno, úplně se vydat, nemusíme se zabývat něčím jiným. Uvidíme, co se stane, ale pokud by se nám povedlo přejít přes Slavii, bylo by to fantastické.“

Je pro vás varováním odveta Slavie v Leicesteru, kde vyhrála 2:0?

„Nemyslím si, že potřebujeme nějaké varování. Když potkáte jakýkoliv tým v téhle fázi soutěže, musíte k němu mít respekt. Už jsme proti Slavii jeden zápas odehráli a náš respekt k ní ještě vzrostl. Vidíme, že dokážou hrát ve velké intenzitě a mají hráče, kteří jsou výborní, když dostanou čas a prostor. Mají dobrou kondici a silný tým. Stylem, kterým do toho jdou, mi připomínají Němce.“

Máte obavy?

„Ne, strach nemáme, protože si tu zasloužíme být. Máme skvělé hráče a taky dobrou bilanci na domácím hřišti. Věřím, že pokud předvedeme naše maximum, bude to stačit. Zápas v Leicesteru jsme samozřejmě sledovali, je to fantastický výsledek a veliký úspěch pro celou Slavii. Tohle však bude jiný zápas, Ibrox je jiné prostředí. My dáme do utkání vše, co můžeme.“

Umíte odhadnout, jak bude zápas vypadat?

„Nejsem v pozici, abych dělal nějaké predikce. To není moje práce. Moje práce je připravit tým nejlepším možným způsobem. Predikce dělají jiní lidé. Jsme ale na tuhle výzvu nachystaní. Slavia je fantastický tým, který je velice dobře organizovaný. Bude to těžký zápas, ale také to bude skvělých devadesát minut. Těšíme se na ně.“

Co jste si odnesli z prvního vzájemného duelu v Praze?

„Uvědomili jsme si, že máme těžký úkol. Víme, že Slavia má v domácí lize vynikající výsledky stejně jako v Evropě. I proto si myslím, že jsme si vytvořili dobrou pozici tím, že jsme dali gól venku. Ale budeme muset předvést mnohem lepší výkon, abychom postoupili, protože víme, že Slavia dá do toho vše, co může. Věřím, že šance jsou padesát na padesát.“

Co bude podle vás klíčem k úspěchu?

„Musíme ukázat, že jsme Rangers, že jsme dobrý a silný tým. Musíme být sebevědomí a věřit si. Myslím, že v prvním utkání jsme byli v úvodních dvaceti třiceti minutách organizovaní, ale když jsme získali míč, nedokázali jsme ho udržet. Lacino jsme balon ztráceli. Myslím, že jsme se teď lépe připravili. Chci, abychom byli agresivní, ale taky abychom ukázali, že máme dobrý tým a hráče na mezinárodní úrovni, kteří dokážou držet míč. A to jsme v prvních dvaceti třiceti minutách v Praze nedovedli. Jakmile jsme dokázali držet balon delší čas, bylo to lepší.“

Motivuje vás nějakým způsobem fakt, že vítěz Evropské ligy si zajistí účast v základní skupině Ligy mistrů pro příští sezonu?

„Pokud jde o nejbližších devadesát minut, tak ne. Ale jsme si vědomi téhle situace, chceme udělat pro zemi vše, co můžeme, a sami sobě vytvořit co nejlepší pozici do budoucna. Ale hráči se musí soustředit na samotné utkání a zabývat se jen tím, co je před nimi. Nejdůležitější pro nás je, abychom předvedli co nejlepší výkon. Všechno ostatní se vyřeší samo.“