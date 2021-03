Stanciu a Hagi: vzájemně si přejí úspěch, teď jdou ale v EL proti sobě

Nicolae Stanciu krásně poslal Slavii do vedení • Michal Beránek (Sport)

Znají se, po prvním osmifinále Evropské ligy v Edenu (1:1) si rumunští záložníci Nicolae Stanciu ze Slavie a Ianis Hagi z Rangers přátelsky poklábosili v mateřštině, příští týden budou společně v barvách národního týmu usilovat o co nejlepší vstup do kvalifikace o mistrovství světa. Jenže dnes se z nich na hřišti stejně jako před týdnem stanou rivalové, oba budou chtít vidět toho druhého skleslého po vyřazení.

Před týdnem se oba ukázali. Slávista Nicolae Stanciu vstřelil proti Rangers krásnou první branku, Ianis Hagi zase asistoval u gólu skotského celku, když předložil míč před prázdnou branku Filipu Helanderovi. Co předvedou rumunští reprezentanti dnes v odvetě, po které se jen jeden z nich bude radovat z postupu do čtvrtfinále Evropské ligy?

Příležitost mít budou, oba by neměli chybět v základních sestavách. Od začátku nastoupili už v Praze. Střet dvou krajanů opepřila ještě přítomnost rumunských rozhodčích, jako hlavní dozoroval utkání Ovidiu Hategan.

„Bylo to speciální. Už po losu jsem s Ianisem mluvil. A když jsem viděl, že sudím bude pan Hategan, přišlo mi to nereálné,“ vylíčil Stanciu pro rumunský DigiSport.

„Znám Nica opravdu dobře, poslední dva roky spolu hrajeme v reprezentaci. Už před několika měsíci jsme spolu často mluvili o Slavii a o tom, jaký je to tým. Tím je to pro mě speciální,“ přiznal blízký vztah Hagi.

Oba rumunští hráči si přejí. Hagi přicestoval s Rangers do Prahy jako čerstvý mistr Skotska. „Také jsem mu k tomu hned gratuloval,“ dosvědčil Stanciu.

„Je důležité pro rumunský fotbal, že naši hráči získávají tituly v cizích zemích,“ dodal slávistický záložník. Oba si cení průniku do osmifinále Evropské ligy.

„Vzájemně jsme si k tomu blahopřáli. Je dobře pro Rumunsko, že oba hrajeme na téhle úrovni. Během utkání jsme se samozřejmě museli koncentrovat na samotnou hru, ale mluvili jsme spolu před zápasem i po něm. Ve Skotsku se zase potkáme,“ konstatoval Stanciu.

Odvetu na stadionu Ibrox bude jistě pozorně sledovat i trenér rumunské reprezentace Mirel Radoi, už příští týden vyrazí Rumuni do žhavé kvalifikace o mistrovství světa v Kataru. Čeká je trojboj se Severní Makedonií, Německem a v Arménii. To už si budou Stanciu s Hagim zase pomáhat, v nominaci oba figurují. V téměř dvacetimilionové zemi rezonují hlasy, že by měli společně s dalšími hráči prodat dobrou aktuální formu.

iSport podcast: Nechybuje jen Kolář, standardky pálí celou obranu. Slavia vyřadí Rangers