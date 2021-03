České kluby v Evropě: Už 730 milionů, Slavia může přidat další desítky

Z příjmů za Champions League a Evropskou ligu přiteklo do FORTUNA:LIGY v této sezoně už 730 milionů korun – a nemusí jít o konečnou částku. Pokud Slavia postoupí před Rangers do čtvrtfinále Evropské ligy, vydělá dalších 40 milionů korun. Kromě toho mohou červenobílí, Liberec a Sparta počítat ještě s dodatečnými příjmy za dosud nerozdělené prize money a podíl na takzvaném market poolu.

Pro českého mistra byla klíčová účast v play off Champions League, která je štědře honorovaná i v případě neúspěchu (135 milionů korun). Případný postup přes Rangers do čtvrtfinále Evropské ligy přinese dalších 40 milionů korun navrch.

Konto Sparty významným způsobem navýšila nenápadná položka za klubový koeficient – příjemných 66 milionů korun. Ten řadí letenský klub mezi 48 účastníky Evropské ligy na 15. místo a zajistil mu dvojnásobek toho, co Slavii (33. místo).

Spořivý majitel klubu Ludvík Karl by měl být trenéru Pavlu Hoftychovi vděčný, vždyť Slovan na podzim v Evropě vydělal prakticky dva své roční rozpočty. I Liberec navíc zúročil svůj klubový koeficient (19 milionů korun).

SESTŘIH: Plzeň - Sönderjyske 3:0. Viktoria jde v EL dál, čeká ji cesta do Izraele

Jablonec: 7 milionů

Postup do Evropy je hezká věc, ale pokud v ní skončíte hned na první překážce, je to ekonomicky spíš kontraproduktivní. Jablonec však historicky předkola Evropské ligy neumí – a to ani pod uznávaným trenérem Petrem Radou.