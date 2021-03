Zlámal: Na Kolářův styl nemám náturu, brankář Rangers umí nejen zázraky

Ví, jaké to je vychytat Glasgow Rangers. Během angažmá v Hearts se to Zdeňku Zlámalovi povedlo. Teď si přeje, ať se totéž podaří v odvetě osmifinále Evropské ligy krajanovi Ondřeji Kolářovi. „Doufám, že bude lepší než McGregor, kterého považuji za nejlepšího gólmana ve Skotsku,“ říká bývalá opora Bohemians, Olomouce či Zlína.

Jednoduchý dotaz na úvod. Jak to dopadne?

„Můj tip je, že postoupí Slavia. Přijde mi trošku fotbalovější. Bez debat. Proto by podle mě měla zvládnout i odvetu. I když tady všichni říkají, že Rangers jsou doma silní a že ji porazí.“

Jsou Rangers doma i bez diváků opravdu silnější?

„Myslím, že jo. Bude to otevřenější zápas než ten první, který byl hodně opatrný. Čekám, že teď padne víc gólů. Samozřejmě, že kdyby byl plný stánek, měla by to Slavia daleko těžší. Tato situace je pro ni malou výhodou.“

Co hraje naopak proti českému mistrovi?

„Před prvním utkáním Rangers získali titul a slavili. Říkal jsem klukům, že je Slavia porazí. Oni na to, že je hlavní titul. Být před Celtikem, to je pro fanoušky ten největší skalp a priorita. Nakonec to ale až taková výhoda nebyla. Rangers byli trošičku zabržděnější, ale uhráli dobrý výsledek. Myslím, že na odvetu se připraví daleko líp. Přesto pořád věřím Slavii. Evropskou ligu berou fanoušci jako takovou třešničku na dortu.