Slavia řeší apokalypsu. Koho vedle Zimy? Nabízí se 4 jména i jiný systém

Trenér Trpišovský má cit pro originální řešení, které na první pohled nedávají smysl, ale v reálu se ukážou být spásnou variantou. Takovou může být přesun šlachovitého Dána do středu defenzivy, pravý kraj by pak pokryl Lukáš Masopust. Limitem tohoto řešení je fakt, že Bah má se stoperem nulové zkušenosti.

Tříobráncový systém

Kde byl vyzkoušen: Beer Ševa 1:3

I touto cestou se může ubírat uvažování trenérského týmu Slavie. Jenže přechod na tříobráncové schéma má hned tři minusy: zlý zážitek z Beer Ševy, minimální zkušenosti s tímto stylem a nedostatek hráčů, kteří by takovou pozici zvládli a cítili se v ní dobře. Pokud by se přesto Slavia rozhodla přepnout do tohoto režimu, zřejmě by pozici tří stoperů obhospodařovali Bah, Zima a Bořil, nebo Hromada.

Tip Sportu: 5%