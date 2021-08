Rada: Na Celtiku si musíme hrábnout na dno. 60 tisíc lidí? Proto hrajeme

„Ve fotbale se může udát spousta věcí. Samozřejmě výsledek z domácího zápasu pro nás není příznivý, dostali jsme čtyři góly. Ale ještě před sebou máme odvetu. Pokusíme se odehrát důstojnou roli a být nebezpeční,“ řekl na tiskové konferenci Rada.

„Myslím, že náš výkon musí být kolektivní. Hráči by měli být motivovaní tím stadionem a soupeřem. Ctíme jeho kvalitu, bude to chtít výkon na hranici možností a těch nejlepších výkonů našich hráčů. Musíme si hrábnout na dno,“ dodal bývalý reprezentační trenér.

Jablonečtí potřebují zvládnout začátek utkání lépe než doma, kde už v 16. minutě prohrávali 0:2. „Samozřejmě bránit výsledek 2:4 by nemělo smysl. Doma se nám taktika nabourala a v 16. minutě jsme prohrávali 0:2. Musíme být aktivnější než doma, výsledek 2:4 nám nic jiného nevelí. Na druhou stranu zase nemůžeme hrát zběsile, venkovní branky už teď neplatí za dvě. Musíme být obezřetní,“ přemítal Rada.

Stadion Celtic Park pro více než 60 tisíc diváků by měl být po uvolnění opatření proti koronaviru zcela zaplněný. „Poprvé po roce a půl bude vyprodaný stadion, to je taky jedna z velkých věcí, která se v tomhle zápase stane. Mimo (kapitána) Tomáše Hübschmana a (záložníka) Václava Pilaře nikdo ještě před tak velkým množstvím fanoušků nenastoupil,“ řekl Rada.

„Pokud bude mít někdo strach, je to špatně. Až tu zítra bude 60 tisíc lidí, je možné, že to na někom může zanechat stopy. Ale fotbal se hraje proto, aby se hrálo před takovými návštěvami. Je to ohodnocení práce hráčů, že mohou hrát na takových stadionech,“ dodal Rada.

Trenér Celticu Ange Postecoglou věří, že jeho tým nedopustí komplikace. „Těšíme se, 60 tisíc diváků opět uvidí v Celtic Parku Evropskou ligu. Věřím, že budeme opět úspěšní. V naší hře byly v posledním víkendovém zápase dobré aspekty a já doufám, že zítra opět předvedeme dobrou hru. Samozřejmě, že respektujeme soupeře. Určitě bude chtít dát rychlý gól, ale náš tým se bude snažit přesně to nepřipustit,“ řekl australský kouč s řeckými kořeny.