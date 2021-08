Soupiska Slavie na Legii: vrací se Bořil, šance pro Ekpaie. Mimo Plavšič i Musa

Podle předpokladů byli ze soupisky pro play off Evropské ligy vynecháni záložníci Srdjan Plavšič a Petr Ševčík. U obou je důvod stejný, přetrvávající zdravotní potíže z předchozího 3. předkola Ligy mistrů, zatímco Peter Olayinka by měl být na souboje s Legií připraven. Do „evropského“ kádru Slavie se vrací uzdravený kapitán Jan Bořil.