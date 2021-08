Masopust: Cítím, že tým si sedá. Pekhart? V kontaktu jsme nebyli

Větší tlak nepociťuje, ale do základní skupiny Evropské ligy moc chce. „Maximálně se koncentrujeme a věřím, že to urveme,“ burcuje obránce či záložník Slavie Lukáš Masopust před prvním zápasem posledního předkola Evropské ligy proti Legii Varšava. Cítí, že souhra se po problematickém a hektickém startu do sezony lepší.

Jak stěžejní je pro vás přes Legii postoupit do Evropské ligy?

„Je to pro nás důležitý zápas. Všichni jsme chtěli uhrát Ligu mistrů, bohužel se nám to nepovedlo. Teď máme šanci na Evropskou ligu, ve které se nám docela daří. Moc ji chceme. Maximálně se koncentrujeme a věřím, že to urveme.“

Cítíte na sebe větší tlak?

„Ve Slavii jsme zvyklí být pod tlakem před každým zápasem, protože chceme vždy vyhrát. Nevidím rozdíl, do toho dvojzápasu půjdeme s tím, že ho chceme zvládnout. Necítím odlišný tlak oproti jiným zápasům.“

Kde sledovat zápas Slavia - Legia v TV? Zápas vysílá stanice O2 TV Sport. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu od 18:30 trenéra a manažera Jiřího Plíška a experta Antonína Rosu . Aktuální informace přímo z Edenu přinese reportér David Sobišek. Diváci si O2 TV mohou pořídit již za 199 Kč na 30 dní >>>

Očekáváte těžšího soupeře, než jakým byl Ferencváros ve třetím předkole Ligy mistrů?

„Očekávám, že zápas bude náročnější silově i kondičně. Legia hraje v trošku jiném rozestavení, doufám, že nám to bude vyhovovat. Ale co jsme se bavili na reprezentaci s Tomášem Pekhartem, říkal, že hráči na krajích jsou motorky a vytrvalostně jsou na tom velice dobře.“

Hecovali jste se s Pekhartem, který za Legii hraje?

„Ne, vůbec jsme nebyli v kontaktu.“

Slavia má hodně zraněných hráčů, každý jste se připojoval do týmu jinak, pořád se sehráváte. Cítíte, že se každým týdnem lepšíte?

„Musím říct, že to opravdu není moc příjemné. Pro mě byl hned první zápas mistrovský. Trošku si zvykáme, v reprezentaci jsem hrál s jinými spoluhráči, tady je to zase trochu jiné. Asi bychom si všichni dokázali představit, že budeme na start sezony, který je pro nás nesmírně důležitý, víc vyladění. Ale cítím, že tým si sedá, že si na sebe zase víc zvykáme, zažíváme si víc automatismy. Věřím, že to bude jen gradovat.“