Trpišovský chce atraktivní soupeře. Problémy mají Kuchta a Schranz

Pořád počítá hodně absencí, ale trenér Slavie Jindřich Trpišovský slibuje před prvním zápasem posledního předkola Evropské ligy proti Legii Varšava, že poskládá silnou jedenáctku. „Kádr jsme skládali s tím, abychom se vyrovnali s absencemi, které přijdou vždy,“ nekličkuje Trpišovský. Po neúspěchu v kvalifikaci o Ligu mistrů moc touží po průniku do Evropské ligy, kde se červenobílým dařilo, v posledních třech letech došli dvakrát do čtvrtfinále. Chce prožít další velké zápasy.

Jak důležitý pro vás střet s Legií Varšava je?

„Je to kvalifikace o Evropskou ligu, je to mezinárodní zápas. V Evropské lize se nám za poslední tři roky podařilo dojít hodně daleko, hráli jsme velké zápasy. Doufám, že to tak zůstane a že budou chodit lidi. Do Edenu mohou přijet atraktivní soupeři. V tomhle ohledu je to pro nás důležitý zápas.“

V Evropské lize se představí kluby z Anglie, Itálie, Španělska, Německa, v Konferenční lize jich bude o poznání méně. Cítíte, že v tomhle směru je mezi těmito dvěma soutěžemi velký rozdíl?

„Jak jsem řekl, v Evropské lize jsme dvakrát došli do čtvrtfinále. Je to skvělá soutěž, díky ní mohly být v Edenu skvělé týmy jako Leicester, Chelsea, Arsenal a další. Je to jeden z velkých motivů, abychom se do Evropské ligy zase dostali. Je možnost, že sem zase přijede velký tým. Navíc by mohli přijít lidé. Víme, které týmy jsou v osudí, a byli bychom rádi, kdybychom tyhle velké zápasy mohli sehrát.“

Na začátku sezony se potýkáte s mnoha absencemi. Jak to vypadá nyní?

„Zdravotní stránka není moc dobrá, absencí je hodně. Pokračují dlouhodobé absence, ani si všechny netroufnu vyjmenovat. Chybí nám důležití hráči jako Michael Krmenčík, Petr Ševčík, Peter Olayinka, Srdjan Plavšič, Lukáš Provod, David Hovorka. Včera na tréninku vypadl Honza Kuchta, u něj je otazník, vrátil se mu zdravotní problém, který měl před deseti dny. Ivan Schranz byl předevčírem nemocný. Není moc hráčů, kteří jsou stoprocentně zdraví. V plném tréninku je zhruba týden Honza Bořil, bude určitě k dispozici do nominace, to je aspoň jeden bonus. I Alex Bah už trénuje a bude stoprocentně připravený.“

Jak složité je pro vás v téhle situaci dávat dohromady sestavu?

„Kádr teď máme hodně široký a kvalitní. I při absencích je pořád kam sáhnout. Určitě poskládáme silnou základní jedenáctku a určitě budeme mít i další možnosti, jak do toho během zápasu zasáhnout. Navíc hned v neděli hrajeme těžké utkání s Baníkem, který vypadá velice dobře, hrál skvěle s Pardubicemi. Díváme se na to v kontextu i těchto dvou zápasů. Ale kádr jsme skládali s tím, abychom se vyrovnali s absencemi, které přijdou vždy. Nikdy není kádr kompletní. Je to teď víc o videu, které je každý den a někdy je i dlouhé, protože v naší hře nejsou automatismy, které v ní byly. Věnujeme se hodně rozborům našich zápasů i tréninků. Nejdůležitější je pracovat na souhře a ukazovat si situace.“

Jakým soupeřem bude Legia v porovnání s Ferencvárosem, se kterým jste vypadli ve třetím předkole Ligy mistrů?

„Myslím, že nás čeká podobně velký klub. Mistr své země, hegemon poslední doby, největší klub v Polsku s největším stadionem. V tomhle bude Legia podobná Ferencvárosi. Způsob hry je ale oproti Ferencvárosi hodně odlišný.“

V čem?

„První odlišná věc je, že Legia má dost polských hráčů, Ferencváros měl v základní sestavě jednoho maďarského hráče, jinak tam byli cizinci. Legia má hodně soubojový, důrazný tým, který je vytrvalostně skvěle vybavený, což bylo vidět v zápasech proti Dinamu Záhřeb. Ferencváros se spoléhal na rychlé hráče, na rychlé protiútoky, nahoře neměli moc vysoké hráče. V Legii je Tomáš Pekhart a další. Ferencváros doma víc používal postupný útok, kdy byl víc na míči, neměl obranu tak hluboko, jako ji mívá Legia. Ferencváros měl hodně hráčů s dynamickým driblinkem, nahoře byli všichni hráči rychlí s míčem. Výchozí postavení, hloubka bloku, standardní situace, v tom jsou podstatné rozdíly. Mají rychlé halvbeky, Juranoviče jsem zažil, ještě když hrál s Hajdukem Split proti nám v Liberci. Už v tu dobu byl ve dvaceti jejich nejběhavější a nejlepší hráč. Oba halvbeci mají silný centr, veprostřed jsou pohybliví hráči, Bartosz (Slisz) měl před rokem a půl měl z Lubinu nakročeno sem, ale na poslední chvíli zamířil do Legie. Mají taky skvělého gólmana.“