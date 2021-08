Postup Slavii navzdory! plánuje Pekhart. Co jeho setrvání v Legii?

Vrátil se na místo, kde vyrůstal, kde je doma. Tomáš Pekhart je zpátky na Slavii. A jako nejlepší střelec Legie v minulé sezoně a nejlepší cizinec Ekstraklasy ji přijel vyšoupnout z play off Evropské ligy. Trochu schizofrenní pocit… „Děkuju Slavii za to, co jsem tu mohl zažít, ale věřím v dobrý výsledek pro nás,“ kope 32letý útočník jednoznačně za polského mistra. Aspoň zatím…

Jak se srovnáváte s faktem, že se v téhle fázi soutěže potkáváte zrovna se Slavií? Že to bude buď ona, nebo vy?

„Děkuju Slavii za to, co jsem s ní mohl zažít, že jsem tady mohl vyrůst, pak jsem dostal šanci ještě znovu, vyhrál s ní jeden titul. Následně se naše cesty rozdělily, ale zůstávají mi na tu dobu krásné vzpomínky. Je to zvláštní, ale těším se na to a věřím, že tu můžeme uhrát dobrý výsledek.“

Nějaké hecování s protihráči proběhlo?

„Ne, zatím žádné, ale speciální zápas to pro mě je. Myslím, že na klubové úrovni jsem tu jako soupeř hrál asi jen jednou za Jablonec, jinak ne.“

Vybavuje se vám minulost, když sedíte tady v Edenu?

„Když tu sedím, je to opravdu zvláštní pocit, být zase na klubové úrovni zpátky. Tři minuty odtud navíc bydlím, prostě zvláštní… (smích) Vím, že když nám Slavii vylosovali, hráli jsme odvetu s Dinamem, takže jsem to v tu chvíli nijak neprožíval, spíš až potom, ale jsem rád, že tu jsem.“

Evropskou ligu si zahrajete buď vy, nebo na váš úkor právě Slavia. Jak moc důležité pro vás vítězství je i s ohledem na velikost Legie a na to, že je čtyři roky v kuse bez účasti ve skupině evropských pohárů?

„Pro Legii je vždycky cílem udělat mistra a hrát poháry, to se opravdu poslední čtyři roky nepodařilo. Hlavní důvod asi je, jak zmiňoval i náš trenér, velké rotování hráčů na začátku sezony v klubu. V Legii je vždycky hodně hráčů, co odejdou, přijdou, přitom každý hráč i celý tým musí být nachystaný od prvního kola, sehraný a tím, že hráčů tady rotuje fakt hodně, se vše komplikuje. Třeba minulý rok jsme o Ligu mistrů a potom i o Evropskou ligu přišli trochu nešťastně. Teď jsme rádi, že máme jistou aspoň Konferenční ligu, ale tím to pro nás nekončí, chceme do skupiny Evropské ligy.“

A co vy, jak dlouho u toho ještě budete? Smlouva vám končí už příští rok v létě, řešíte své další působení v klubu?

„Všichni v klubu vědí, že bych rád zůstal déle, ale v současné době na stole žádná nabídka na prodloužení kontraktu není.“

Tomáš Pekhart ve Slavii

2003–06 (mládež), 2009

16 zápasů

3 góly

1 titul (2009) Tomáš Pekhart v Legii

2020–dosud

54 zápasů

31 gólů

1 titul (2021)

