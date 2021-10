Převrat Lyonu řídí Juninhův objev. Paquety se zastal i Neymar

Rána, jako když kopne býk. Prudká. Nechytatelná. Klidně z pořádné dálky. To byl Juninho. Legenda Lyonu na počátku 21. století. Záložník, kolem kterého zářila generace hráčů Benzemy, Wiltorda, Maloudy či Essiena. To je však minulost. Nyní má staré časy vrátit další Brazilec uprostřed centra dění. Osud francouzského klubu na svá bedra vzal Lucas Paquetá – záložník, jehož ekvilibristiky se veřejně zastal i Neymar z PSG.

Sedm titulů v Lique 1 v řadě (2002–2008). Dominance, na kterou klub z východu Francie dodnes rád vzpomíná. Nyní je má Juninho, rodák z Recife, vrátit do Lyonu z pozice sportovního ředitele.

Do funkce nastoupil v roce 2019 a občas dělá psí kusy. V létě mu utekla do Barcelony největší hvězda týmu Memphise Depay. Zadarmo! Pofidérní byl i konec trenéra Rudiho Garcii, který posléze přiznal rozepře mezi ním a klubovou legendou.

Umí být ale i lépe. A Juninho slaví trefy, když hledá hráče pro Lyon. Minulý rok se mu povedl kolosální úlovek. Z AC Milán přetáhl krajana Lucase Paquetu. Šikovného středopolaře, kterému se nepovedla aklimatizace v Serii A. „Rossonerri“ jej vykoupili z Flamenga o rok dříve za částku 35 milionů korun (cca 900 milionů korun). Ovšem nového Kaká v něm milánský gigant nenašel. A tak přispěchal Lyon. Nabídl o 15 milionů eur méně a Paquetá se stěhoval do sousední Francie.

Na Depaye si rázem nikdo nevzpomenul. Čtyřiadvacetiletý špílmachr rozjel sambu se vším všudy. Ve 40 ligových zápasech nastřílel 13 branek a na dalších pět gólů přihrál. V aktuálním ročníku je druhý za Neymarem, který vévodí chytrým přihrávkám.

Pokud sečteme očekávané góly (xG) a očekávané asistence (xA) v průměru na 90 minut, což je atribut, který zjednodušeně symbolizuje, jak moc velké nebezpečí daný hráč pro branku soupeře vyvine, dostaneme se na hodnotu 0,87. To je z celého Lyonu absolutně nejvyšší číslo.

Že umí Paquetá překonat jakýkoliv obranný val, předvedl o víkendu proti Monaku. Lyon se proti knížecímu celku trápil. Marně hledal cesty, jak srpnového soupeře Sparty ve třetím předkole Ligy mistrů překonat. Až do chvíle, než přišel na hřiště brazilský maestro.

Proč jako střídající hráč? Paquetá si totiž naordinoval dvojí směnu. Ze čtvrtka na pátek v dresu Brazílie hrál ve městě Manaus proti Uruguayi. O necelých 42 hodin později už stepoval u postranní lajny v Lyonu, aby pomohl rozlousknout důležitý duel.

„Byl to ohromný risk. Normálně bychom Lucasovi dali volno, ale chtěl proti Monaku mermomocí hrát. Když jsme tedy šli na odpolední procházku, měl nařízený spánek. Fakt jsme se báli nějakého zranění,“ přiznal trenér Peter Bosz.

Únava? Jetlag? Nic takového na drzého Brazilce nepřišlo. Sotva se rozkoukal na hřišti, vymyslel průnikovou přihrávku do vápna. Hostující obránce sestřelil Lea Duboise a byla z toho penalta, díky které šel Lyon do vedení. Druhý hvězdný moment předvedl Paquetá, když v samotném závěru uvolnil Emersona, který našel skórujícího Denayera. Domácí vyhráli 2:0 a v obou trefách měl prsty Juninhův nástupce.

„Neuvěřitelný hráč,“ smekl před ním Jerome Boateng, bývalý stoper Bayernu Mnichov. „Je to normální voják. To, jak se obětoval pro tým, je neskutečné,“ přidal se Toko Ekambi. „Není skvělý pouze ve Francii, ale snese přísná měřítka i v globálu. Fanoušci si jeho hru musí užívat,“ řekl Boateng.

Zato rozhodčí mají na tvořivého fotbalistu spadeno. V září mu sudí Stéphanie Frappart napařila žlutou kartu za zesměšnění soupeře. Paquetá si chtěl clonícího hráče obhodit kličkou přes hlavu, ale finta mu nevyšla. V klidu se dál věnoval hře, když najednou rozhodčí vytáhla kartu a hvězdu Lyonu pokárala.

„To si dělají srandu. Opravdu chceme hráče trestat za driblink a jeho šikovnost? Tohle je konec joga bonito,“ zastal se krajánka Neymar, jenž má podobné kousky ve svém repertoáru a byl za stejný prohřešek trestán minulý rok.

Lyon však svůj poklad hýčká. Od příchodu z AC Milán mu neustále roste hodnota na serveru Transfermarkt. Francouzští insideři se shodují, že je minimálně dvakrát vyšší než pořizovací cena (20 milionů eur).

„Od dob Andersona, Juninha či Lisandra jsme takového hráče v dresu OL neviděli. Může to být fotbalista, který způsobí návrat k úspěšným letům. Jestli někdo dokáže udělat převrat v 21. století, je to právě Lucas Paquetá,“ napsal o něm novinář Christian Lanier, který klub mapuje několik let.