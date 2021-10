Lyon vycítil strach, skvělý Nita i Haraslín v ráži. Co ukázala Sparta?

Muž velkých zápasů. Chlapík, jehož výkonnost s důležitostí okamžiku letí strmě vzhůru. Přesně někoho takového Sparta potřebovala a v létě ho i našla. Lukáš Haraslín zkraje října jediným gólem rozsekl derby se Slavií. Ve čtvrtek večer si pak vzal na mušku i slavný Lyon. A rozhodně ho nešetřil. Potřeboval totiž necelých dvacet minut, aby mu zasadil dvě drtivé rány. Pětadvacetiletý křídelník tak potřeboval pouze necelých šest týdnů na to, aby se ukotvil v rudém dresu. A stal se jednou z opor Pražanů. Čísla ostatně nelžou: devět zápasů, tři góly, dvě asistence. Jen škoda, že galapředstavení proti Francouzům nevedlo k bodové těžbě. „Nezasloužili jsme si prohrát. Dát Lyonu tři góly a nevyhrát... Nesmíme to ale brát negativně, naopak se od tak slušného výkonu odrazit dál. Stále máme před sebou tři zápasy ve skupině a já doufám, že to nebudou poslední tři zápasy v pohárech v této sezoně,“ pronesl slovenský reprezentant.

Lyon vycítil strach

Pavel Vrba na lavičce nevěřil vlastním očím. Ve 4. minutě úvodní trefa Lukáše Haraslína. O čtvrt hodiny druhá. A Lyon stále nic. Sparta vypadala, že předvede další zkušený a precizní výkon jako proti Rangers či Slavii. Ovšem s náskokem jako by hráči v rudých dresech polevili a hosté vycítili šanci. Šlápli do pedálu a už se to vezlo. Do poločasu vyrovnal Ekambi. Do druhé půle naskočili pravidelní členové základní jedenáctky, které táhl výborný Lucas Paquetá. A sparťané nestíhali. „Lyon ukázal velkou sílu a kvalitu na balonu,“ uznal obránce Ondřej Čelůstka. „Jako by je nakoplo, že jsme je nechali hrát,“ přidal se Lukáš Haraslín. Těžce se hledala slova i Pavlu Vrbovi. „Byl to pro diváky určitě zajímavý zápas, ale mě samozřejmě mrzí, že když doma vedete 2:0, že z toho nakonec nic není.“