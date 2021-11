Coufal: Na gól čekám příliš dlouho. Proti Genku chce zopakovat Slavii

Tři zápasy, tři výhry a ani jeden inkasovaný gól oproti sedmi vstřeleným. Fotbalisté West Hamu vstoupili do základní skupiny Evropské ligy ve velkém stylu a dnes hodlají na své výkony navázat v souboji s Genkem. Ten před dvěma týdny doma spláchli 3:0. Český obránce „kladivářů“ Vladimír Coufal by si na hřišti belgického protivníka rád zopakoval gólovou radost, kterou zde prožil v dresu Slavie. Navíc věří, že se spoluhráči potěší vítězstvím trenéra Davida Moyese, pro nějž je duel jubilejním 1000. utkáním v roli trenéra.

Do West Hamu přišel v říjnu 2020. Český reprezentant Vladimír Coufal se vypracoval mezi stavební pilíře sestavy kouče Davida Moyese a stal se i oblíbencem fanoušků. V 46 soutěžních zápasech za londýnský celek si připsal osm gólových přihrávek. Na premiérovou trefu ale stále čeká. „I podle mě na ni čekám příliš dlouho. Musím střílet na bránu a musím skórovat, je to jednoduché,“ ví 29letý obránce.

Coufal by si rád zopakoval zážitek z února 2019, kdy ještě za Slavii skóroval na hřišti Genku a pomohl k výhře 4:1 v odvetě prvního kola vyřazovací fáze Evropské ligy. Na stejné místo totiž zavítá i dnes. Tehdy domácí gólman jen srazil centr Jaromíra Zmrhala, míč se snesl na Coufalovu hlavu, a ten jej rybičkou poslal do odkryté branky. Vyrovnávací brankou na 1:1 nastartoval postupový obrat Pražanů.

„Zopakovat to by bylo perfektní. Ten zápas si pamatuji. Vyhráli jsme a postoupili do další fáze. Něco podobného bychom mohli předvést i s West Hamem,“ poukázal Coufal na to, že v případě výhry si zajistí Londýňané účast v jarních bojích EL.

„Hammers“ věří, že se jim podaří nejen postoupit, ale vyhrát celou skupinu, a to se ziskem všech 18 bodů, navíc bez inkasovaného gólu. Po polovině odehraných utkání k tomu mají se skóre 7:0 a třemi výhrami nakročeno. „Musím říct, že po losu jsme čekali, že půjde o vyrovnanou skupinu. Soupeři proti nám hráli velmi dobře. Chceme vytvořit rekord tím, že nedostaneme gól. Byl by to příjemný bonus,“ prohodil Coufal.

V Genku budou hrát fotbalisté West Hamu i za svého trenéra. David Moyes totiž absolvuje svůj 1000. zápas v roli kouče. „Tolik utkání, to je obrovský úspěch. Určitě chceme vyhrát a obdarovat ho i dobrým výkonem. Uděláme pro to vše,“ ubezpečil český fotbalista, který nastupuje s pětkou na zádech.

Očekává se, že Coufal nastoupí v základní sestavě. Poprvé od zranění, kvůli němuž vynechal v říjnu tři zápasy, mimo jiné i ten úvodní s Genkem. Po vyléčení jej Moyes vyslal v Ligovém poháru proti Manchesteru City (1:0 po pen.) na hřiště na devět minut a o víkendu naskočil v nastavení druhé půle na trávníku Aston Villy, kde West Ham vyhrál 4:1.

Coufalovu absenci využil k ukázání se na pravém beku Ben Johnson. „Je to mladý kluk z naší akademie, vedl si dobře. Musím ho opravdu pochválit, protože dal i gól a vedl si skutečně skvěle,“ okomentoval výkony svého konkurenta český reprezentant. „Když chcete mít úspěšný tým, potřebujete mít zdvojené pozice. Konkurence je pro vás dobrá, protože když jste na post sami, může opadat vaše motivace. Postrčil mě a já jsem odhodlaný dál dělat maximum pro tým,“ dodal.