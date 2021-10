Šéf Sparty chce podíl ve West Hamu! Investice dvacet miliard, píší v Anglii

Veřejnost si ho spojuje především se Spartou, kterou vlastní od roku 2004. Jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský sice podniká i v mnoha dalších oblastech, fotbal je jeho srdeční záležitostí. Dokládá to i čerstvá zpráva z Ostrovů, podle které by Křetínský mohl majetkově vstoupit do West Hamu. Celková investice? Údajně téměř dvacet miliard korun!