Vrba před Rangers: Proč bychom měli mít jiné cíle? V sestavě chystá změny

PŘÍMO ZE SKOTSKA | Společně se svými svěřenci v uplynulých hodinách vstřebával ostudnou nedělní porážku 0:4 na Slovácku. Byť se to Pavel Vrba na středeční tiskové konferenci před očekávanou bitvou s Rangers v Evropské lize snažil maskovat, ve své kůži viditelně nebyl. „Naše cíle jsou pořád stejné. Ve Skotsku to možná bude podobný zápas jako na Slovácku. Snad se z toho poučíme. Věřím, že se takový výkon nebude opakovat,“ prohlásil zkušený kouč.

Co od Rangers i v kontextu změny na trenérském postu čekáte?

„Samozřejmě víme, že došlo k výměně. Přišel nový trenér z Holandska, ale pořád platí, že nás čeká těžký soupeř. Není to ale pouze o kouči, ale především o hráčích.“

Giovanni van Bronckhorst povede skotský tým poprvé právě proti vám. Je pro vás příprava na soupeře o to komplikovanější?

„Netušíme úplně všechno. Ale tím, že ke změně došlo už minulý týden, nový trenér už se určitě zapojil do tréninků. Osobně nečekám, že Rangers budou hrát výrazněji jinak.“

Jste připravení na to, že na vás Rangers před vyprodaným stadionem od první minuty vlétnou?

(Pokyvuje hlavou) „Možná to bude podobný zápas jako na Slovácku. Snad se z toho poučíme. Ten zápas nebyl vůbec dobrý, ale věřím, že se takový výkon nebude opakovat.“

Počítáte s větším zásahem do složení základní sestavy?

„To utkání na nás určitě zanechalo nějaké stopy. Změny samozřejmě budou, to je jasné. Nechte se překvapit.“

Povede cesta k uspokojivému výsledku přes zlepšenou defenzivu? V posledních třech utkáních jste inkasovali devětkrát.

„Dostáváme hodně gólů, to máte pravdu. Na druhou stranu jsme remizovali v Ostravě, vyhráli s Teplicemi… Na Slovácku bylo všechno špatně, to je realita.“

Právě po ostudné víkendové porážce se mluví o tom, zda jste schopni realisticky pomýšlet na před sezonou stanové cíle. Vnímáte duel s Rangers jako možnost, jak to prokázat?

„Naše cíle jsou pořád stejné. Proč by neměly být?“

Nemáte z odvety obavu v kontextu toho, co se dělo především po prvním zářijovém utkání v Praze?

„Já politiku nedělám. Normálně se připravujeme na zápas, nevidím v tom žádný problém. V Praze na hřišti probíhalo všechno standardně. Nevím, proč by to teď mělo být jinak.“

O tom, že nepůjde o běžné utkání, může svědčit třeba to, že klub vydal manuál pro fanoušky, jak by se měli ve Skotsku chovat. To nebývá zrovna standardní.

„Všechny kluby by měly vydat knihu, aby fanoušci věděli, jak se mají chovat… Ale osobně o ničem takové nevím, takže nedokážu odpovědět.“