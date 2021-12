Kauza Kúdela míří k arbitrážnímu soudu. Slyšení je v plánu na leden

Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne projedná 21. ledna kauzu fotbalisty pražské Slavie Ondřeje Kúdely. Čtyřiatřicetiletý stoper se k němu odvolal v červnu poté, co od disciplinární komise Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) dostal trest zákazu startu v deseti zápasech za údajnou rasistickou urážku záložníka Rangers Glena Kamary v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow. CAS o termínu slyšení informoval na svém webu.

Kamara, jehož rodina pochází ze Sierry Leone, tehdy po vypjatém utkání s řadou tvrdých zákroků ze strany domácích hráčů obvinil Kúdelu z rasismu. Slávistický obránce popřel, že by při incidentu ze závěru zápasu vyslovil rasistickou urážku, přesto dostal od disciplinárky UEFA trest na deset zápasů a po neúspěšném odvolání přišel i o účast na letním mistrovství Evropy. Kamara obdržel třízápasový trest za napadení Kúdely v útrobách stadionu, jemuž přihlížel i tehdejší trenér Rangers Steven Gerrard. Slavia odvetu vyhrála 2:0 a po předchozí domácí remíze 1:1 postoupila do čtvrtfinále

Mezi českým a skotským fotbalem panují od té doby napjaté vztahy, které se projevily i po domácím duelu jiného pražského celku Sparty proti Rangers na konci září. Letenští měli na zápas 2. kola skupinové fáze Evropské ligy proti "Jezdcům" zavřený stadion kvůli rasistickému chování části příznivců vůči záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů. Díky výjimce UEFA ale mohlo do hlediště 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem. Jejich bučení a pískání doprovázelo každý Kamarův kontakt s míčem a vyvrcholilo ve druhém poločase, kdy byl záložník po druhé žluté kartě vyloučen. Sparta utkání vyhrála 1:0.

Skotský klub si na chování diváků stěžoval a obrátil se kvůli tomu i na UEFA. Ta ale v říjnu uvedla, že Spartu za chování diváků trestat nebude, jelikož nenašla důkazy o jejich diskriminačním chování a rasismu. Vzájemný listopadový zápas v Glasgow, v němž Pražané prohráli 0:2, proběhl bez problémů.