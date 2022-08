Gólman Slovácka a turecké parády: Na tuhle kvalitu v lize nenarazíte

Co říkáte na Lincolnovy parády?

„Dáte mu málo prostoru a on to takhle trefí. Na tuhle kvalitu v české lize nenarazíte. Koukal jsem na něho na videu, ale na tohle se nepřipravíte. Že bych tam třeba skákal dopředu?“ (úsměv)

Cítili jste se na lepší výsledek?

„Víme, že když hrajeme kompaktně, těžko se do nás dostává. To jsme si ověřili i v přípravě s Trabzonem. Úplně špatně jsme na tom nebyli. Třeba by se nám podařilo ještě něco udělat anebo aspoň nedostat třetí gól, který je uklidnil ještě víc. Bylo vidět, že jsou se 3:0 do odvety spokojení.“

Překvapila vás druhá žlutá karta pro Stanislava Hofmanna za ruku?

„Zezadu se mi to jako ruka nezdálo. Ale mám to přes půl hřiště, tak nemůžu soudit.“

Byl celý ten výjezd pro vás zážitek?

„Když jsme se šli podívat na hřiště, bylo v hledišti jen pár diváků. Přesto na nás bučeli. Smál jsem se, že něco takového jsem ještě nezažil. Při rozcvičce to pak přišlo taky. Atmosféra byla dobrá, v Turecku jsou lidé v tomto směru fanatici. Pro nás jsou tyhle zápasy zkušeností. I když jsme prohráli 0:3, může nám to pomoct do dalších utkání. Pro Slovácko je obrovský úspěch, že se může ukázat v Evropě. Ale odvetu bych ještě úplně neodpískal, Sparta u nás taky dostala čtyřku.“

Co když vám bude chybět zraněný záložník Marek Havlík?

„Snad to nebude nic vážného. Je pro nás klíčový hráč, ale jsou tady další, kteří se budou chtít ukázat. Teď musíme přepnout na důležitý první domácí zápas v sezoně s Hradcem. A další týden bude vyprodáno na Fenerbahce.“