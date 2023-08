Spartu čeká v boji o EL výjezd do Záhřebu! Dinamu srazilo vaz nastavení

Góly

Domácí: 90+2. Araujo, 90+10. Vida (vl.)

Hosté: 45+2. Špikić, 65. Ljubičić

Sestavy

Domácí: Stankovic – Hajsafi, Moukoudi, Vida, Rota – Pineda, Szymański D. (C), Zuber, Jønsson, Amrabat – Garcia

Hosté: Livaković (C) – Ljubičić, Šutalo, Ristovski S., Moharrami – Ivanušec, Mišić, Mykhaylichenko, Bulat, Špikić – Petković

Karty

Hosté: Ivanušec, Mišić, Mykhaylichenko, Šutalo

Rozhodčí

Eskås (NOR) – Engan (NOR), Bashevkin (NOR)

Stadion

OPAP Arena, Atény