Panák rozesmál Haraslína: Konečně se urval... Jeden z nejlepších zápasů

Jeden z hrdinů čtvrteční euforie. Zřejmě vůbec ten největší. Filip Panák výrazně přispěl k postupu Sparty do základní skupiny Evropské ligy. Ve středu obrany proti Dinamu (4:1) dominoval, navrch dal o sobě vědět i v ofenzivě. „Byl to zápas jako každý jiný, akorát jsem dal gól," líčil skromně Panák. Kromě vstřelené branky si však připsal i asistenci na úvodní trefu Lukáše Haraslína, kterého během rozhovoru rozesmál.

Vypadáte smutný…

„Ne, vůbec ne. To spíš unavený.“

Dokázal jste si po prohře 1:3 vůbec představit, že můžete slavit?

„Asi ne takhle, jak to bylo. Ale věřili jsme. Všichni jsme chtěli, abychom dali rychlý gól a zápas se takhle vyvíjel. Jsme rádi za to, že se to povedlo.“

Najednou jste vedli 3:0 a postup byl blízko…

„Tak bylo to po dobrém výkonu. Jak po fotbalovém, tak i do defenzivy. Víme, že doma jsme nebezpečnější než venku, což se potvrdilo. Naštěstí jsme dali rychlý gól a už se to vezlo.“

Nebál jste se za stavu 3:1, že hrozí scénář jak s Kodaní, se kterou jste prohráli na penalty?

„Na to nebyl čas myslet. V tu chvíli mě to mrzelo, říkal jsem si, že to bude těžkých třicet minut. Oni jsou strašně nebezpeční dopředu jeden na jednoho. To tady v Česku nepotkáme. Naštěstí se Oli (Victor Olatunji) utrhl.“

Byl to nejlepší výkon pod trenérem Priskem?

„Určitě jeden z nejlepších. Myslím, že i s Kodaní jsme hráli dobrý zápas, akorát bohužel tomu chyběl postup.“

A váš osobně? Jaký z něj máte pocit?

„Byl jako každý jiný, akorát jsem dal gól. Bylo tam spousta soubojů, některé jsem vyhrál, jiné zase prohrál. Mám teď větší volnost, že můžu chodit víc dopředu. To mi vyhovuje, baví mě to. Ale hodnotit se nechci.“

Dal jste nejdůležitější gól v kariéře?

„Jelikož jsem jich moc nedal, tak určitě.“

Překvapilo vás, že se míč odrazil k vám?

„Ano, Zelí to centroval a někdo šel na přední tyč a najednou se to tam objevilo. Zachoval jsem chladnou hlavu a s přehledem to proměnil (smál se). Ne, bylo to se štěstím.“

Vyhnuli jste se Konferenční lize, bude podzim veselejší?

„Určitě. Chtěli jsme samozřejmě Ligu mistrů, potom Evropskou ligu, i když Dinamo je na tom kvalitativně podobně jako Kodaň. Naštěstí jsme to zvládli. Zápasů bude hodně a věříme, že dostaneme dobré týmy a porveme se o postup.“

Koho byste si přál?

„V kabině už to létalo, ale mně je to jedno. Možná Liverpool.“

Trenér Brian Priske o Panákovi „Byl úžasný. Musím říct, že v defenzivě odehrál jeden z nejlepších zápasů. Stál proti němu Petkovič, což je velmi, velmi dobrý a zkušený útočník. Řešení, která Pany volil, byla pro nás zásadní. S hrou dopředu nejsem vůbec překvapený, protože ho sleduju každý den. On vidí prostor, má dovednosti, je to TOP kvalita. Navíc má sebevědomí, je velmi klidný. Dokáže změnit rozhodnutí v poslední vteřině a předat míč.“