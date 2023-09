Hušbauer o Spartě: Zasloužený postup. Olatunji se nejde vyprdět. Co Kuchta?

Fotbalisté Sparty v odvetě play-off o Evropskou ligu smetli Dinamo Zábřeh 4:1. „Zaslouženě,“ glosoval ve studiu iSport.cz Josef Hušbauer. Ocenil povedený nástup, ofenzivní přínos stopera Filipa Panáka i neúnavnou bojovnost Victora Olatunjiho, který dal čtvrtý a postupový gól. „Hodně silový hráč, obrovský chlap, co udrží hodně balonů a bojuje za tým. Nejde se na hřiště vyprdět, jde i na konci do skluzu. Právě u gólu ukázal, jak je silný, zaslouženě byl v základu.“ Co říkal na Jana Kuchtu nebo Adama Karabce?

Josef Hušbauer, čtyřnásobný ligový šampion, který hrával za Spartu i Slavii, ocenil psychickou odolnost Priskeho týmu. S úsměvem připomněl, jak jsou evropské zápasy náročné na psychiku. „Já, když hrál Evropu, jsem dva dny nespal,“ vzpomínal upřímně. Navíc Sparťané první duel s Dinamem prohráli 1:3.

„Sparta postupuje zaslouženě,“ hodnotil Hušbauer. „Kromě začátku druhé půle, kdy mělo Dinamo nějaké příležitosti a začalo trošku hrát, to nebylo z jeho strany ono. Klíčový byl začátek. Věděl jsem, že Sparta bude chtít hrát rychle dopředu, to splnila. Dala rychlý gól, to se povedlo. Dinamo v první půli nemělo takřka nic.“

Hušbauer ocenil kompaktní výkon Sparty. „Líbilo se mi, jak hrála s míčem a měla hodně nabídek. Hráčem zápasu byl Filip Panák, líbí se mi jeho styl. Jak hraje, jak si věří. Dal gól, udělal základní přihrávku na další branku. Takovou přihrávkou překonáte čtyři pět hráčů, ideál. Pokud mu koleno vydrží a bude hrát, jak hraje, má šanci přestoupit i výš. Hraje velmi dobře.“

Ocenil pomoc fanoušků. Atmosféra na Letné byla vynikající. „Psychika dělá hodně,“ má jasno bývalý špílmachr. „Lidi pomůžou. Musím přiznat, že mě atmosféra překvapila. Chodí hodně lidí, atmosféra jiná, než posledních pár let. I po vypadnutí s Kodaní lidi zatleskali, to hráčům pomůže. Sám to vím a znám moc dobře.“

Do základní sestavy se vrátil Jan Kuchta a expert ho chválil. „Hraje, co po něm trenér chtěl,“ říkal Hušbauer po poločasovém vedení 2:0. „Snaží se zprostředka zabíhat do stran za obranu. A dobře je i na pozici druhého útočníka pod Olatunjim, chodí do vápna. Bojuje, snaží se a plní, co měl.“

Úplně jistý si nebyl při hodnocení Adama Karabce. „Jeden na jednoho je dobrý, ale přijde mi, že to má na salámu,“ pousmál se Hušbauer. „Alespoň tím, jak běhá, jak na hřišti působí. Rozhodně je to vynikající fotbalista, talent, ale výkonnost u něj není stejná. Možná je složitý povahou, neznám ho, ale faktem je, že fotbal je z velké části o hlavě. A pokud nemáte vše srovnané, na hřišti se to ukáže.“

Jako bývalý hráč Slavie okomentoval i počínání „sešívaných“ v souběžně hraném duelu proti Luhansku (1:2). Slávisté o poločase prohrávali 0:2. „Slavia jim mohla doma dát šest sedm gólů, počítám, že v kabině bude hodně hlasito,“ pousmál se Hušbauer. „Bude tam hukot, jak znám trenéry. Ale kluci by to měli zvládnout, sílu mají.“

To se povedlo. V Evropské lize jdou dál Sparta i Slavia. Kdo se dostane dál? „Záleží na losu,“ podotkl Josef Hušbauer. „V této soutěži můžete narazit na fakt silné soupeře, ale věřím Spartě i Slavii. Že by oba mohli postoupit ze skupiny. A Plzeň v Konferenční lize jistě také dojde daleko.“