Karabec není Isco, talent zahodil tutovku. Expert: Vidím u něj frustraci

Dva podobné momenty, jen s naprosto jiným výsledkem. Perfektní náběh, precizní centr do vápna, trknutí hlavou… Jenže v tomto bodě se akce Adama Karabce a Isca zásadně odlišily.

Když zápas skončil, postoj sparťanského talentu s rukama v bok a zklamaným pohledem nesl jasný vzkaz: „To měl být gól.“

Ano, měl. Stejně jako v případě šance, do které se dostal Isco. Španělský záložník druhou brankou Betisu rozbouřil zelenobílé peklo.

Rozdíl v chování obou hráčů v obří příležitosti je viditelný…

Přitom Isco se v zápase rozjížděl pomalu. V první půli jako by byl přibrzděný. „Ale po pauze se mnohem víc zapojoval, nacházel si prostory, dal gól,“ zmínil trenér Manuel Pellegrini.

Když klíčový muž v zásadním momentu viděl, že parťák Guido Rodriguez by mohl odcentrovat, odpoutal se od Jakuba Peška. Kolem Kaana Kairinena jen prolítl, sparťanský záložník stačil akorát otočit hlavou ve směru, kterým se hvězdný hráč protlačil do vápna.

Filip Panák už havárii nezabránil. Pětinásobný vítěz Ligy mistrů si zlehka nadskočil a udeřil.

„Isco je velezkušený hráč. Byl dominantní i v Realu Madrid, na takové situace je zvyklý. Když jde do vápna, ví, jak chce zakončit. V tom je mezi ním a Karabcem velký rozdíl,“ poznamenal Jirkal.

Dvacetiletý mladík se mohl stát hrdinou. V páté minutě nastavení skenoval pohyb Angela Preciada, ve vápně se protáhl za zády Rodrigueze a pak už jen sledoval centrovaný míč tak, aby ho správně trefil. „Nádherně se do té situace dostal. To bych chtěl ocenit,“ začal Jirkal pochvalou.

Jenže v tom nastal zlom. Karabec z malého vápna branku přestřelil. Na balon nešel správně, byl rozhozený. Na hlavě měl přitom tutově vyrovnání.

„Byla to stoprocentní šance,“ souhlasil Jirkal. „Hra hlavou však není Karabcova doména, v šancích ve vzduchu není kovaný. Viděl jsem ho takovou příležitost spálit už víckrát. Je technický, kreativní hráč, vymýšlí věci spíš po zemi do kombinace.“

Sparta proti Betisu odešla fyzicky. Karabcova šance v závěru? Tohle se dává Video se připravuje ...

Karabec by přitom potřeboval na sebe upozornit. Pozitivně. Sparťanský klenot totiž strádá. Pod trenérem Brianem Priskem dostává minutáž jen sporadicky. V lize naskočil do čtyř zápasů, z toho jen jednou v základní sestavě. V Evropě sbírá jen drobky.

A když už dostane šanci, střídá geniální momenty s průšvihy. Ublížil si především zbytečným vyloučením, když se ohnal loktem po Dominiku Žákovi z Karviné. Za to dostal stopku na tři zápasy.

Proti Betisu si zahrál včetně nastavení šestnáct minut. Kromě už zmíněné střely hlavou vzal na sebe zodpovědnost také při zahrání přímého kopu. Levačkou trefil jen zelenobílou zeď.

„Vidím na něm už delší dobu frustraci, protože nehraje a nehraje od začátku. Je to mladý hráč, který byl pasován do pozice jednoho z největších talentů v republice. Mohlo to na něj dopadnout a v důležitých momentech utkání se to projevuje,“ zamyslel se Jirkal.

Je otázka, co s tím. Už v létě se spekulovalo o možné změně. „Hledá se, měl by hrát. Možná by mu prospělo hostování,“ podotkl bývalý hráč Sparty Josef Hušbauer ve studiu iSport.cz při zápase Sparty s Betisem.

Na to je nyní pozdě. Karabec nejméně do zimy je v kádru Letenských. Jen by bylo potřeba, aby se co nejdřív nastartoval. Zápas proti Betisu mu mohl výrazně pomoct. Ale bohužel…

Karabec proti Betisu

odehrané minuty: 16

góly: 0

asistence: 0

akce/úspěšné: 13/6

střely/na branku: 2/0

očekávané góly: 0,38

přihrávky/úspěšné: 5/5

osobní souboje/vítězné: 2/1

vzdušné osobní souboje/vítězné: 0/0

ztráty míče: 1

zisky míče: 1

zdroj dat: Wyscout