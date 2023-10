Sparta poznala další level. Jak na něj vyskočit? Vyloučit chyby a posílit

Sparta roste, o tom žádná. Ovládla českou nejvyšší soutěž, přeskočila po letech Slavii s Plzní. Poměřila se tuze vyrovnaně s FC Kodaň v boji o Ligu mistrů. V předkole Evropské ligy odstavila z cesty Dinamo Záhřeb. To je jsou těžké váhy, kluby respektované na celém kontinentu.

Teď je však potřeba, aby se Letenští vyšvihli na další schod. Betis jim ukázal, že to nebude jednoduché. Byť Pražané v Seville vedli, domácí utahovali smyčku, přidávali a nakonec hosty zlomili.

Velký tým ze španělské ligy je holt stále jiný level. Sparta se k němu však může posunout. Jak na to?

První zásada je naprosto jednoduchá. V takových duelech nelze udělat nevynucené, prostě amatérské chyby.

To se Pražanům v Seville nepodařilo. Peter Vindahl šíleně zazmatkoval při vyběhnutí, z čehož vzešel první gól domácích. Pro Spartu to byla rána, dánský gólman je zatím v těchto situacích výborný.

Druhá těžká chvíle přišla těsně před koncem, kdy v naprosto jasné šanci hlavičkoval Adam Karabec. Netrefil bránu (narozdíl od matadora Isca na druhé straně), proto zápas neskončil remízou.

Můžeme říct: Ano, to se stane, třeba i velkým mančaftům, jenže to je právě úděl duelů podobných těm v Seville. Jste za to - většinou - potrestáni. Kvalita protivníků jim umožní nedorazy využít.

Další nutností je ještě větší vytunění kádru. Borci, kteří začali sezonu jako muži z lavice, se sice zvedají, viz Qazim Laci, Matěj Ryneš, Victor Olatunji. Jinak ale v tuto chvíli není příliš velká konkurence na křídlech a ve středu hřiště. Byť nutno říct, že první volby jsou ve velmi slušné formě, což bylo znát především v prvním poločase.

Pak ale Betis přitáhl, na takovém Iskovi bylo vidět, že se do utkání ponořil mnohem vehementněji. V tu chvíli se ukázal stále ještě znatelný rozdíl.

Přes prohru to může být prospěšné poznání, návod, jak se chovat dál. Třeba už v nejbližším přestupovém okně.