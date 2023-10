Zapomenout na Gerrarda i rasismus. Nová kapitola, těšíme se, hlásí Sparta

Sparta si přeje ve vztahu s Rangers napsat novou kapitolou. Takovou, která dá zapomenout na dva roky starý příběh. Po zápase na Letné se tehdy do fotbalové kauzy zapojili i politici. Řešil se rasismus.

Na tribuny sparťanského stadionu kvůli trestu pro fanoušky usedly jen děti ve věku od šesti do čtrnácti let s doprovodem. Bylo jich zhruba jedenáct tisíc. „Vytvořily fantastickou atmosféru,“ pochvaloval si Pavel Vrba, tehdejší kouč českého týmu.

Jeho protějšek Steven Gerrard měl jiný názor. I když až s odstupem...

V Praze kousal prohru 0:1. Rangers nestíhali, nevypracovali si jedinou šanci. Glen Kamara, v Česku známý kvůli incidentu s Ondřejem Kúdelou, byl v 74. minutě vyloučený po dvou žlutých kartách.

A to byl moment, který rozjel negativní diskuze. Děti na oslabení soupeře reagovaly bučením. „Nejsem si ničeho vědom, soustředil jsem se na hru,“ řekl po utkání Gerrard.

Druhý den však otočil. Britská média označila chování mladých sparťanů za rasismus.

„Teď už jsem si toho plně vědom. Díval jsem se na zápas se zapnutým zvukem a překvapilo mě, že jsem si toho během utkání nevšiml,“ citovali novináři Gerrarda.

Bývalý anglický reprezentant požadoval trest. Případem se UEFA skutečně zabývala, jenže inspektor žádné rasistické chování neodhalil.

Kauza však zcela zastínila chabý výkon Rangers. Zaměstnala i politické představitele obou zemí. Bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek se dokonce setkal s britským velvyslancem v Praze.

Sparťanskou výpravu pak na výjezdu do Skotska provázela výrazná bezpečnostní opatření. České novináře na každém kroku hlídali bodyguardi. Pod dohledem byli i hráči a realizační tým. Druhý zápas mezi Rangers a Spartou totiž dostal označení: rizikový.

Dva roky jsou pryč, napětí oslabilo, ale zřejmě zcela nevyprchalo. „Spartě strašně přeju, aby dali namyšleným Skoťákům na frak,“ zmínil v komentáři pro deník Sport Ladislav Vízek, bývalý fotbalový reprezentant.

Mezi oběma kluby před dnešním utkáním panuje ryze profesionální přístup. „Rádi bychom poděkovali Rangers FC za pomoc s přípravou zápasu,“ sdělila Sparta na sociálních sítích. „Těšíme se na vás,“ vzkázala fanouškům.

Vřelými slovy se snaží zarazit možné napětí.

„Víme, co se v minulosti stalo, ale je důležité zůstat v přítomnosti a hledět dopředu. To je důležitá zpráva ode mě k našim fanouškům, ale také Rangers. Jsme tu od toho, abychom podali dobré výkony a odehráli co nejlepší zápas,“ uvedl trenér Sparty Brian Priske, jenž před dvěma lety vedl Antverpy.

Tentokrát složení na Letné bude naprosto odlišné. Rudí hlásí vyprodáno. Jak to dopadne? Napíší Sparta a Rangers novou kapitolu?

„Chceme vytvořit skvělou atmosféru a vyslat jasný signál, že rasismus v žádné formě do fotbalu nepatří,“ zdůraznil Priske.