Rangers i Gerrarda nenávidím, Spartě strašně přeju. Musím pokárat Slavii

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme odehraných sedm ligových kol, čeká nás reprezentační přestávka. Takže můžeme trochu bilancovat. To, co jsem řekl před začátkem sezony, se potvrzuje. Silná trojka si jede svoje. Kdyby Plzeň neměla o zápas méně, byli by tři největší favorité ligy srovnaní pěkně v řadě pod sebou. Musím všem poblahopřát. Dostali se do Evropy, z čehož mám hroznou radost. Extra velká gratulace patří Spartě. Po padáku z předkola Ligy mistrů vypadala malinko zaraženě, ale způsob, jakým zvládla odvetu se Záhřebem, bral dech. Ukázala, co všechno umí. Předvedla velmi dobrý výkon, ba skoro famózní. Až si říkám, jestli ji nechválím moc.